獨／高雄林園派出所1警涉案遭搜索 曾洩個資遭緩起訴

高雄市林園警分局林園派出所一名陳姓警員，因弟弟去年涉詐欺案遭雲林地檢署收押，檢察官調查發現陳警疑涉案其中，今天上午指揮廉政署南部地區調查組會同分局在陳警租屋處將他逮捕，並帶往林園所逕行搜查，後又帶往屏東內埔住家搜索；據悉，陳此次因洩漏個資遭調查，6、7年前也曾因洩個資被查獲遭緩起訴。

據了解，年約30歲的陳姓警員8年前從警校畢業後，分發至林園警分局林園派出所服務，剛開始勤務表現正常，6、7年前，因各地有員警涉洩漏個資案，警政署要求自清，陳警被分局查獲因私事查他人個資，因涉案情節輕微，獲檢方緩起訴處分。

陳警近年來在林園所服務期間，工作出現散漫狀況，勤務不正常，是分局列管控管對象，未料，卻因弟弟涉詐欺案遭收押，又被調查搜索。