快訊

中職／單年場均破萬球場史上僅1例 台北大巨蛋挑戰斗六紀錄

3生肖春節旺財！命理師：偏財不宜見天 廟後方買彩券易中獎

「5種食物」少碰，起司每周別超過1次！營養師大推「護腦菜單」降失智風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／高雄林園派出所1警涉案遭搜索 曾洩個資遭緩起訴

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市林園警分局林園派出所一名陳姓警員，因弟弟去年涉詐欺案遭雲林地檢署收押，檢察官調查發現陳警疑涉案其中，今天上午指揮廉政署南部地區調查組會同分局在陳警租屋處將他逮捕，並帶往林園所逕行搜查，後又帶往屏東內埔住家搜索；據悉，陳此次因洩漏個資遭調查，6、7年前也曾因洩個資被查獲遭緩起訴。

據了解，年約30歲的陳姓警員8年前從警校畢業後，分發至林園警分局林園派出所服務，剛開始勤務表現正常，6、7年前，因各地有員警涉洩漏個資案，警政署要求自清，陳警被分局查獲因私事查他人個資，因涉案情節輕微，獲檢方緩起訴處分。

陳警近年來在林園所服務期間，工作出現散漫狀況，勤務不正常，是分局列管控管對象，未料，卻因弟弟涉詐欺案遭收押，又被調查搜索。

林園警分局今天上午表示，本案為雲林地檢署指揮分局及廉政署偵辦員警洩密案件，有關案情稍晚由雲林地檢署說明。

高雄市林園警分局林園派出所一名陳姓警員因涉洩漏個資案，今遭雲林地檢署逮捕搜索。記者石秀華／攝影
高雄市林園警分局林園派出所一名陳姓警員因涉洩漏個資案，今遭雲林地檢署逮捕搜索。記者石秀華／攝影

個資 雲林 廉政署

延伸閱讀

演唱會如賺新台幣！高雄攤商喜迎紅髮愛德 期待人潮爆發

高雄轎車闖輕軌紅燈 整列車旅客目睹驚呼「好誇張」

高雄派出所1警員弟卡案遭收押 雲林檢察官今逮他搜索

年輕人希求機會！ 柯志恩要深耕高雄：「柯老師」一定可溝通

相關新聞

葛斯齊開直播控瘦子＃Me Too反被告 北檢偵結不起訴

歌手瘦子（陳昱榕）去年遭狗仔葛斯齊和不具名的S小姐指涉捲進「#ＭeToo」風波，瘦子提告兩人涉犯加重誹謗。台北地檢署今認...

「父親楷模」充電線勒死19歲身障兒 符合減刑殺人罪判4年定讞

曾得過「父親楷模」的黃姓男子3年前和患自閉、妥瑞氏症的19歲兒子爭執，又無法安撫入睡，憤而拿2條手機充電線緊勒對方頸部致...

獨／高雄林園派出所1警涉案遭搜索 曾洩個資遭緩起訴

高雄市林園警分局林園派出所一名陳姓警員，因弟弟去年涉詐欺案遭雲林地檢署收押，檢察官調查發現陳警疑涉案其中，今天上午指揮廉...

維修釀連環火燒船 焊工判賠1.4億還要再賠原船東235萬

屏東東港鹽埔漁港2020年6月發生連環火燒船事故，陳姓工人因維修「豐海22號」引起大火，法院最後判陳男、蔡姓雇主及「豐海...

減重名醫開直播狂罵3人「淫婦、白痴、大便」 他不認罪下場慘了

減重名醫劉乂鳴在YouTube頻道直播辱罵姜姓女子、丁姓及王姓男子「淫婦」、「頭殼裡面只有灌尿」、「腦袋裡面充滿大便」、...

遭前董事和股東控掏空、吸金 創心醫電聲明絕無不法

總統蔡英文曾參訪、位於新竹生物醫學園區的創心醫電董事長蔡昆熹與旭晨醫電董事長陳志豪遭公司前董事、董事長特助吳榮峯具名控訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。