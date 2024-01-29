維修釀連環火燒船 焊工判賠1.4億還要再賠原船東235萬

屏東東港鹽埔漁港2020年6月發生連環火燒船事故，陳姓工人因維修「豐海22號」引起大火，法院最後判陳男、蔡姓雇主及「豐海22號」許姓船東父子應賠償1.4億元，許姓船東不滿，另對陳男、蔡男等人求償，高雄高分院審理後，判陳、蔡兩人應賠許男235萬2210元。可上訴。

判決指出，陳男2020年6月15日受蔡男雇用，維修「豐海22號」漁船，當天下午進行電焊施工時，高溫焊粒引燃船上易燃物，火勢一發不可收拾，延燒一旁「東鴻222號」、「兆億388號」、「振東益號」及2艘CT4至CT5噸級的大型延繩釣漁船。

事後「東鴻222號」、「兆億388號」、「振東益號」船東損失慘重，認為陳男電焊時未做適當防護，導致火勢一發不可收拾，蔡男未盡監督義務，許男則未申請施工、改造許可，也要負連帶責任。

另外，鹽埔漁港歷年多次發生火災事故，漁業署及屏東縣政府卻未設置消防設施，縣府放任「豐海22號」違法施工，導致損害應負賠償責任。由此向4人、漁業署及縣府求償共計4.5億餘元。

屏東地院審理後，認定3艘漁船起火與「豐海22號」火源有因果關係，計算船舶全損、不能營業損失、鑑定費用、解體費用、出航準備損失等，判陳男、蔡男、許男父子等4人應連帶賠償1.4億元，縣府、漁業署則無責任，免賠，案件正在二審審理中。

請工人修船釀災，還要連帶賠償1.4億元，「豐海22號」許姓船東不滿，主張當天陳男等人施工前未先預告，是自行前往施工，改向陳、蔡及另名洪姓工人求償850萬元。

屏東地院審理時，蔡男辯稱許男已領取「豐海22號」的2000萬元全損保險，不能再要求他賠錢，陳男、洪男則均為出庭為自己抗辯。

法官審理後，認定陳男電焊前，未採取避樣防火措施，蔡男也未提供充足防護設備，未積極監督陳男施工，須負連帶賠償責任，判兩人應賠償許男850萬元，至於洪男，火警前已離開不需負責。