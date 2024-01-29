快訊

中職／單年場均破萬球場史上僅1例 台北大巨蛋挑戰斗六紀錄

3生肖春節旺財！命理師：偏財不宜見天 廟後方買彩券易中獎

「5種食物」少碰，起司每周別超過1次！營養師大推「護腦菜單」降失智風險

維修釀連環火燒船 焊工判賠1.4億還要再賠原船東235萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東東港鹽埔漁港2020年6月發生連環火燒船事故，陳姓工人因維修「豐海22號」引起大火，法院最後判陳男、蔡姓雇主及「豐海22號」許姓船東父子應賠償1.4億元，許姓船東不滿，另對陳男、蔡男等人求償，高雄高分院審理後，判陳、蔡兩人應賠許男235萬2210元。可上訴。

判決指出，陳男2020年6月15日受蔡男雇用，維修「豐海22號」漁船，當天下午進行電焊施工時，高溫焊粒引燃船上易燃物，火勢一發不可收拾，延燒一旁「東鴻222號」、「兆億388號」、「振東益號」及2艘CT4至CT5噸級的大型延繩釣漁船。

事後「東鴻222號」、「兆億388號」、「振東益號」船東損失慘重，認為陳男電焊時未做適當防護，導致火勢一發不可收拾，蔡男未盡監督義務，許男則未申請施工、改造許可，也要負連帶責任。

另外，鹽埔漁港歷年多次發生火災事故，漁業署屏東縣政府卻未設置消防設施，縣府放任「豐海22號」違法施工，導致損害應負賠償責任。由此向4人、漁業署及縣府求償共計4.5億餘元。

屏東地院審理後，認定3艘漁船起火與「豐海22號」火源有因果關係，計算船舶全損、不能營業損失、鑑定費用、解體費用、出航準備損失等，判陳男、蔡男、許男父子等4人應連帶賠償1.4億元，縣府、漁業署則無責任，免賠，案件正在二審審理中。

請工人修船釀災，還要連帶賠償1.4億元，「豐海22號」許姓船東不滿，主張當天陳男等人施工前未先預告，是自行前往施工，改向陳、蔡及另名洪姓工人求償850萬元。

屏東地院審理時，蔡男辯稱許男已領取「豐海22號」的2000萬元全損保險，不能再要求他賠錢，陳男、洪男則均為出庭為自己抗辯。

法官審理後，認定陳男電焊前，未採取避樣防火措施，蔡男也未提供充足防護設備，未積極監督陳男施工，須負連帶賠償責任，判兩人應賠償許男850萬元，至於洪男，火警前已離開不需負責。

蔡男、陳男不滿上訴，高雄高分院審理時，合議庭認為，「豐海22號」原價值2850萬元，因火災全損，許男已領取2000萬元產險，該船殘體價值50萬1984元，具交易價值的汰建資格則為564萬5806元，加總後，許男實際受損金額僅為235萬2210元，判陳、蔡兩人僅須賠償許男235萬餘元。可上訴。

屏東東港鹽埔漁港去年6月發生連環火燒船事故，3名受波及損失慘重的船東，向陳姓電焊工、雇主蔡男、漁船登記名義人許男、漁船管理者許男及漁業署、屏東縣府求償共4.5億元。屏東地院一審認施工不當釀災，判4人應賠償3船損失計1.4億元，其餘駁回，可上訴。圖／本報資料照
屏東東港鹽埔漁港去年6月發生連環火燒船事故，3名受波及損失慘重的船東，向陳姓電焊工、雇主蔡男、漁船登記名義人許男、漁船管理者許男及漁業署、屏東縣府求償共4.5億元。屏東地院一審認施工不當釀災，判4人應賠償3船損失計1.4億元，其餘駁回，可上訴。圖／本報資料照
屏東縣鹽埔漁港鹽埔泊區16日下午發生連環火燒船事故，造成5艘遠洋漁船及2艘膠筏全毀。記者潘欣中／翻攝
屏東縣鹽埔漁港鹽埔泊區16日下午發生連環火燒船事故，造成5艘遠洋漁船及2艘膠筏全毀。記者潘欣中／翻攝

屏東縣政府 漁業署 工人

延伸閱讀

作家誹謗案判賠26億 恐讓川普破產？「他賭選上就賺回來」

正妹夜店醉倒天橋遭撿屍 他性侵說「再一下就好」判賠100萬

大陸首宗「隱形加班案」！員工下班回工作訊息 公司遭判賠13萬

陶子、李李仁創麻辣燙「辣杯杯」 判賠315萬貨款

相關新聞

卓伯源胞弟侵吞馬英九競選經費1800萬 判關2年10月定讞

彰化縣前縣長卓伯源胞弟卓伯仲12年前擔任馬英九、吳敦義彰化競選總部執行總幹事時，以開立不實發票等方式侵占1800萬元經費...

「父親楷模」充電線勒死19歲身障兒 符合減刑殺人罪判4年定讞

曾得過「父親楷模」的黃姓男子3年前和患自閉、妥瑞氏症的19歲兒子爭執，又無法安撫入睡，憤而拿2條手機充電線緊勒對方頸部致...

噪音擾鄰背前科！他們蒐證檢舉 鄰居賠60萬還因兒童加重刑事罪

家有惡鄰最怕遇到的事，就是日以繼夜的噪音持續騷擾，不少被害人會蒐證檢舉後向加害人求償，土城一戶人家不僅提告民事求償，還加碼對鄰居提出刑事告訴，結果被害家庭刑、民訴訟全都勝訴確定，刑事部分甚至因為被害人中有個兒童，法官還依照兒童及少年福利與權益保障法，對惡鄰夫妻加重刑期，法界人士指出，不要以為製造噪音頂多賠錢了事，法界實務以刑法對付噪音的案例越來越多，小心背上前科。...

投資比特幣失利補錢坑 宜蘭臨時人員詐千萬禮券遭判刑

宜蘭縣衛生局游姓臨時人員假借發放禮券鼓勵病患接受治療，利用職務之便向各超商訂購禮券後上網轉賣， 利用交貨日與付款日時間差...

獨／高雄林園派出所1警涉案遭搜索 曾洩個資遭緩起訴

高雄市林園警分局林園派出所一名陳姓警員，因弟弟去年涉詐欺案遭雲林地檢署收押，檢察官調查發現陳警疑涉案其中，今天上午指揮廉...

維修釀連環火燒船 焊工判賠1.4億還要再賠原船東235萬

屏東東港鹽埔漁港2020年6月發生連環火燒船事故，陳姓工人因維修「豐海22號」引起大火，法院最後判陳男、蔡姓雇主及「豐海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。