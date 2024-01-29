遭前董事和股東控掏空、吸金 創心醫電聲明絕無不法

總統蔡英文曾參訪、位於新竹生物醫學園區的創心醫電董事長蔡昆熹與旭晨醫電董事長陳志豪遭公司前董事、董事長特助吳榮峯具名控訴聯手侵占公款、掏空公司及違法取得不實股權吸金上億。創心醫電28日晚間也發出聲明控訴吳榮峯從未擔任公司任何職務，且還涉及不法與多位股東訴訟。吳榮峯也請對方提出他不法的證據。

吳榮峯控訴，蔡昆熹接手創心醫電後，利用各種包裝專案、擴建廠房等來詐騙投資人，去年還做假帳、偽造董事會紀錄增資1.26億，破局後仍利用員工認股方式取得不實股權、私自刻員工印章，發行市價約5.43億價值股票對外兜售，已知受害人達30多人，吸金超過上億等。

創心醫電28日晚間10時許也發布聲明，吳榮峯原為本公司董事晨鑫投資有限公司派任於本公司之法人董事代表，前於去年3月9日受晨鑫投資有限公司解任其職務。其現因個人不法行為與本公司多位股東涉訟中，其個人在外行為及言論概與本公司無關。

創心醫電負責人賴興之表示，日前接獲記者詢問，始得知吳榮峯以本公司前董事長蔡昆熹特助之名義，在外散佈有關本公司之不實言論，為恐損害本公司商譽，特澄清如下：

（一）吳榮峯從未擔任本公司任何職務，其自行印製名片對外所為不法言行，均與本公司無關。

（二）本公司成立十年，從事心臟、心血管、洗腎等項目之醫材研發，擁有70多項專利，於去年並提新竹縣政府、新竹市政府、台東監獄多部本公司研發之心電儀器。近年本公司進行心電儀器貼片等多項新型專利研發，卓有成效。

（三）本公司並無所謂利用各種包裝專案、擴建廠房等不法行為詐騙投資人，本公司於112年3月24日確有召開董事會並合法經過董事會決議增資，並無所謂盜刻印章，違法發行股票情事。

（四）本公司所有會計帳冊均委由專業會計師製作，並確有興櫃計畫，所為經營行為亦均合於法律規定，絕無造假、違法、掏空等不法情事。

（五）吳榮峯並非本公司之股東或員工，其所稱持有公司4000張股票云云，並非事實，又其現因其個人不法行為與本公司及本公司多位股東涉訟中，其為訴訟上之不法目的而捏造本公司不實事項對外散布，意圖影響本公司商譽及股東信心。

賴興之強調，有關吳榮峯所為侵害公司權益之不法行為，本公司已委任律師進行司法訴追，特聲明有關吳榮峯在外一切行為及言論，均與本公司無關。請記者詳為查證，勿成為其不法行為之幫兇。

對此吳榮峯也駁斥，自己所控訴內容均有事實證明，證據也提交檢調，投訴給媒體是希望不要再有人受騙，也呼籲被害人站出來，內容真實也符合公共利益，何來損壞公司商譽？

對於遭創心醫電負責人賴興之控涉及不法及與多位股東涉訟中，吳榮峯也質問對方「我有何不法行為、與哪位股東涉訟中，若有請像我一樣提出證據證明」，自己是擔任多位股東提告蔡昆熹的告訴代理人，且他是去年3月30日向科管局發文聲明自行辭任創心董事一職，有科管局回文和創心醫電的授權、委託書證明他曾任董事。

至於自行印製名片，吳榮峯拿出對話紀錄，強調名片是陳志豪印給他的，但卻印成吳榮豐，後來陳志豪要他自己去印，很多社交場合中，蔡昆熹、賴興之也會介紹他是創心醫電董事長特助，均有人為證。

至於遭指並非本公司股東或員工，其所稱持有公司4千張股票並非事實，吳榮峯也提醒，請負責人賴興之看清楚，新聞內文持有股票的股東是戴先生，不要混淆視聽。