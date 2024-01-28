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衛生局拒收文件反被多罰100萬 供應商打行政訴訟贏了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市達臻國際有限公司前年涉嫌囤放逾期食品，並將過期長蟲的白米等食品供應給社福、訓練機構長達2年，其中衛生局要求達臻提供資料時，被控延宕繳交，依食安法開罰100萬元，達臻不滿提行政訴訟，主張資料並未延遲交出，高高行審理後，採信達臻說法，撤銷100萬元罰單。

2022年3月25日，高雄市衛生局前往達臻國際稽查，發現倉庫囤積的白米（30公斤裝）已超過有效期限，且佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油也都過期，逾期食品總重達7624.5公斤。

衛生局查出，這批過期白米已經長蟲，但達臻國際仍將過期食品提供社福、訓練等機構餐點2年多，當時稽查時達臻的林姓負責人也坦承犯行，全案依違反食安法移送橋頭地檢署偵辦。

至於違規部分，衛生局曾要求達臻陳述意見，並於稽查後3天內，繳交供膳對象合作契約等8項相關資料給衛生局，但期限到之前，達臻仍未繳交資料。

高雄市衛生局認為達臻未善盡供機關查核的協力義務，依違反食安法「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核、檢驗、查扣或封存」開罰100萬元，連同其他違規部分，合計處1080萬元罰鍰並勒令停業。

但達臻不滿，認為他們有依衛生局要求提交資料，卻遭開罰100萬元，先提訴願爭權吞敗，接著再打行政訴訟，請求撤銷罰單。

衛生局則反駁，稱達臻本應在稽查後3天繳交必要食品資訊，但在3月28日下午5點到期日前，卻未見達臻人員遞交證據，衛生局依食安法開罰合法，並未違反比例原則。

不過，高高行審理後，發現達臻委任律師早在期限截止前，就將陳報文件送往衛生局，是衛生局以未具委任狀為由拒收文件，等到達臻人員親送資料時，因無法聯繫承辦人，才導致達臻無法在當天交出文件。

高高行認為，達臻委任律師協助陳報文件給衛生局時，並無出具委任狀的必要，當天是衛生局拒絕收受陳報文件，才使達臻無法完成程序，達臻會延宕資料交付，主因仍為點收文件及有無委任狀等程序爭議所致。

高高行綜合事證，認定達臻行為並未構成食安法的「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核、檢驗、查扣或封存」規定，判決撤銷該處分。

高雄高等行政法院外觀。本報資料照
高雄高等行政法院外觀。本報資料照

衛生局 食安 高雄市

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