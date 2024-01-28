高雄男吃完公司尾牙騎機車上路 落入警攔檢站這下慘了
從事服務業的郭姓男子前天深夜參加公司尾牙，酒後大膽騎機車上路，行經高雄市鼓山區同盟路時紅燈右轉，剛好警方執行酒駕機動巡檢發現，在自立一路攔檢酒測，結果酒測值達每公升0.33毫克，尾牙宴後樂極生悲，當場被上銬送辦。
鑑於歲末將至，各地尾牙及飲宴應酬增加，高市警局為遏止酒駕，連續於26日及27日兩天執行取締酒駕專案勤務，各分局警方將飲酒熱點及易肇事路段周邊列為路檢處所，並編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查，透過強力取締作為，展現警方執法決心。
從事服務業的郭姓男子（49歲）前天深夜11時許參加公司尾牙，自恃酒意已退，大膽騎車上路，行經高雄市鼓山區同盟路時紅燈右轉，剛好警方執行酒駕機動巡檢發現，在自立一路予以攔檢，施以酒測，結果酒測值達每公升0.33毫克，被依公共危險罪嫌移送偵辦。
另新興分局警方昨天深夜11時許於中山路與玉竹街口設路檢攔查點，騎機車經過夏姓男子（40歲）欲闖越攔檢站遭警方攔下，夏一度以消極態度不配合，警方告知拒測開罰18萬，夏才乖乖吹測，結果酒測值達每公升0.45毫克，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。
警方兩天攔酒駕勤務共查獲34件，交通大隊表示，經統計去年全年度酒駕事故件數，相較111年同期共計減少65件，降幅達17.6%，顯見強力取締酒駕，減少酒駕事故，有一定的防制成效，將持續強勢執法。
警方並呼籲餐飲業者，應落實代客叫車及指定駕駛等服務，消費者若不配合執意駕車者，店家可報警，讓警方即時攔阻，避免發生酒後肇事憾事；提醒駕駛人勿酒後駕車，勿心存僥倖。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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