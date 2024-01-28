群組酸同事每次開會遲到30分 輔導老師判拘還要賠錢

高雄某國中張姓輔導老師在學校群組指陳姓輔導老師每次開會遲到30分鐘，因群組多達20多人，陳女氣得對張男提告誹謗，一、二審法院審理後，認定張故意誹謗，判拘役10天，得易科罰金1萬元確定，陳女另對張男求償10萬元，法院判張應賠償陳女6萬元。

張男、陳女都為同國中輔導老師。2020年11月19日下午1時許，張男看到陳女團督會議請假訊息的留言，在LINE群組發文內發文，指陳女「因妳每次團督幾乎都遲到30分鐘，若開天窗我得代替妳說明善後，團督夥伴沒人知道你的下落。」

陳女質疑她並無每次會議遲到30分鐘，張男卻在群組指責，將訊息截圖後對張男提告誹謗。檢警偵辦時，發現陳女雖有遲到，但並未如張男所說遲到30分鐘，認定張男發言已貶損陳女名譽，依誹謗罪嫌將他起訴。

一審高雄地院審理時，張男喊冤，稱的「每次」是口語化的說法，可能不是那麼精確，他只是要解釋之前為何要在群組裡問她的狀況。

法官發現，陳女並未如張男所指每次會議遲到30分鐘的情況，另外，陳女曾表示自己並未遲到，也未造成學校困擾時，張男還留言「其實妳也不用太自責啦，我偶爾也會小遲到，我只是表達我在這件事裡的感受，自我覺察是重要的。」

法官依據張男留言前後文，認定他所說的每次遲到30分鐘，應是杜撰或誇大事實，並有意表達陳女不當行為可能造成他額外負擔之意，認定他有誹謗故意，判拘役10天，得易科罰金。

張男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為張男在LINE群組，以負面評價之文字敘述具體指摘、惡意攻訐陳女，已貶損陳女聲譽，一審認事用法並無違誤，駁回張男上訴確定。