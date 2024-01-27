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「超哥」才因毆打Toyz被送辦 昔駕車撞泰男挨告有罪判決被挖出

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

網紅「超哥」黃伯超日前毆打「Toyz劉偉健，被依傷害等罪送辦，黃男過去涉案遭判有罪紀錄被起底，去年5月駕駛汽車在台北市大同區一處路口碰撞一名泰籍李姓機車騎士，導致李倒地受傷提告，士林地院近日依過失傷害罪判黃男拘役10日。

判決指出，黃伯超去年5月10日晚上9時許駕駛租賃車沿大同區鄭州路往西行，在西寧北路口碰撞前方機車，導致機車騎士泰籍李姓男子倒地，下背挫傷，就醫後向警方提告。

據悉，事故當晚黃伯超與李先以6000元和解，隔天李男又到派出所提告。士檢調查相關事故現場圖、調查報告、初步分析研判表等事證後起訴黃；士林地院近日依過失傷害罪判黃拘役10日，得易科罰金。

黃去年5月10日晚上9時許駕駛租賃車沿大同區鄭州路往西行，在西寧北路口碰撞前方機車，導致機車騎士泰籍李姓男子倒地，下背挫傷，就醫後向警方提告。記者李隆揆／翻攝
黃去年5月10日晚上9時許駕駛租賃車沿大同區鄭州路往西行，在西寧北路口碰撞前方機車，導致機車騎士泰籍李姓男子倒地，下背挫傷，就醫後向警方提告。記者李隆揆／翻攝
黃去年5月10日晚上9時許駕駛租賃車沿大同區鄭州路往西行，在西寧北路口碰撞前方機車，導致機車騎士泰籍李姓男子倒地，下背挫傷，就醫後向警方提告。記者李隆揆／翻攝
黃去年5月10日晚上9時許駕駛租賃車沿大同區鄭州路往西行，在西寧北路口碰撞前方機車，導致機車騎士泰籍李姓男子倒地，下背挫傷，就醫後向警方提告。記者李隆揆／翻攝

傷害罪 Toyz 劉偉健 黃伯超

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