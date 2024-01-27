「超哥」才因毆打Toyz被送辦 昔駕車撞泰男挨告有罪判決被挖出

網紅「超哥」黃伯超日前毆打「Toyz」劉偉健，被依傷害等罪送辦，黃男過去涉案遭判有罪紀錄被起底，去年5月駕駛汽車在台北市大同區一處路口碰撞一名泰籍李姓機車騎士，導致李倒地受傷提告，士林地院近日依過失傷害罪判黃男拘役10日。

判決指出，黃伯超去年5月10日晚上9時許駕駛租賃車沿大同區鄭州路往西行，在西寧北路口碰撞前方機車，導致機車騎士泰籍李姓男子倒地，下背挫傷，就醫後向警方提告。