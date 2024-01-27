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宜蘭消防局性騷案判決出爐 分處3月、4月可易科罰金

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣消防局去年爆出數起性騷案，包含沈姓男消防員潛入女隊員寢室、邱姓男消防員偷錄女隊員就寢，宜蘭地院一審判決出爐，沈男犯無故入侵住宅罪，處有期徒刑3月，邱男犯妨害秘密罪，處有期徒刑4月，皆可易科罰金1天1000元。

判決書指出，沈男2022年12月4日晚上9時半許，未經允許進入同分隊女隊員備勤室，當時女隊員正在浴室盥洗，洗完後走出浴室拿取衣物，看到沈男站在浴室門口，驚叫關門，沈男逃離現場。

沈男坦承不諱，與女隊員、證人證述和其他證據相符，地院判處有期徒刑3月，可易科罰金1天1000元；檢方不服，認為沈男犯後態度不佳，判決過輕，提出上訴，宜蘭地院二審合議庭認為判決並無失當，駁回上訴，判決確定。

另外，邱姓消防員於2023年3月12日上午，趁女隊員在寢室休息，架設手機於寢室外的置物櫃上方，透過房門上方的透明窗，攝錄女隊員就寢、更衣等畫面。女隊員離開寢室時先發現手機，再看到邱男，當場質問後得知邱男行徑。

邱男在偵查與審理時皆坦承不諱，與女隊員證述、其他物證相符，地院判處有期徒刑4月，可易科罰金1天1000元，全案可上訴。

消防局表示，2案發生後，已啟動行政調查與決定行政處分，皆在判決前完成，記沈男2支過、邱男1支過，並調離原職；司法判決部分，消防局皆尊重。

宜蘭縣消防局去年2名消防員被爆涉嫌性騷，地院一審判決出爐，分判無故入侵住宅、妨害秘密，處3月、4月有期徒刑，可易科罰金。本報資料照
宜蘭縣消防局去年2名消防員被爆涉嫌性騷，地院一審判決出爐，分判無故入侵住宅、妨害秘密，處3月、4月有期徒刑，可易科罰金。本報資料照

消防員 浴室 宜蘭

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