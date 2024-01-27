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新莊潭底溝染成「藍色多瑙河」 新北環保局開罰電機公司

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市環保局稽查人員26日下午巡查時，發現新莊區潭底溝支流被染成「藍色多瑙河」，立即展開追查，循線查獲位於上游樹林區的電機公司，在外牆粉刷時不慎將藍色油漆排入水溝，致藍色廢水沿溝渠流入潭底溝支流，環保局要求該公司負起清理及圍堵責任，並將依違反水汙染防治法規定告發，最重可處以300萬元罰鍰。

環保局表示，潭底溝是塔寮坑溪流域上游，被列為市府重點整治目標，並納入跨局處流域治理平台列管，整合水利、環保等超過19個局處的力量，讓河川及都市排水的生態重現。

環保局26日下午2時主動巡查時，發現潭底溝支流遭不明原因染成藍色，並有漆料漂浮，研判應是遭倒入油漆，立即沿水路往上游追查，結果發現上游順成電機公司廠外水溝蓋上有藍色油漆殘留，該公司人員見稽查人員上門，坦言上午確實有外牆粉刷作業，疑似因員工在漆料調合過程中，不慎將油漆打翻流入水溝，又未立即清理，導致漆料沿溝渠流入潭底溝支流。

環保局表示，這股高濃度藍色廢水若持續大量流入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態會有不良影響，為防止汙染擴大，環保局責令該公司負起清理責任，除調度砂包防堵染料繼續流入水體，同時令其立即派員清除地面及溝渠中的藍色廢水，後續並將依法告發處分。

環保局指出，廢油漆應使用廢布或廢紙吸附，再使用專用垃圾袋盛裝後交付垃圾車，切勿直接排放至河川，以免造成環境汙染及生態浩劫。

環保局強調，針對新北市河川流域，稽查員皆會持續主動巡查，於汙染發生的第一時間掌握到訊息，即時抵達現場採集跡證，也呼籲市民朋友，如有發現任何汙染情形，請立即撥打1999市政服務專線通報，共同守護環境與生活品質。

新莊區潭底溝支流被染成「藍色多瑙河」，環保局稽查人員發現是業者將粉刷外牆的油漆倒入水溝。圖／新北市環保局提供
新莊區潭底溝支流被染成「藍色多瑙河」，環保局稽查人員發現是業者將粉刷外牆的油漆倒入水溝。圖／新北市環保局提供
新莊區潭底溝支流被染成「藍色多瑙河」。圖／新北市環保局提供
新莊區潭底溝支流被染成「藍色多瑙河」。圖／新北市環保局提供
新莊區潭底溝支流被染成「藍色多瑙河」，令人憂心。圖／新北市環保局提供
新莊區潭底溝支流被染成「藍色多瑙河」，令人憂心。圖／新北市環保局提供

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