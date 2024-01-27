廟內偷香枝 拿到他廟燒香祈福 夫婦涉竊盜判拘役

嘉義縣某夫婦到廟宇參拜祈福，將廟方提供信眾使用的香枝12包、香粉10包拿走，夫婦倆到其他廟宇參拜使用殆盡，廟方發現香枝大量遺失調閱監視器查知後報警，警方循線將夫婦倆送辦；嘉義地方法院將夫婦依共同竊盜罪各處拘役20日、10日。

去年10月1日上午譚姓男子偕同妻子羅女到嘉義縣知名廟宇參拜，廟內有供信眾隨緣取用的香枝、香粉，夫婦倆參拜祈福後，竟將廟內12包香枝、10包香粉拿走；廟方人員發現香枝大量減少，調閱監視器發現夫婦倆行徑，向警方報案，警方循線將夫婦倆送辦，檢方複訊後聲請簡易判決處刑。

譚男、羅女到案後坦承不諱，但香枝、香包已被2人共同拿去各地廟宇拜拜使用殆盡。