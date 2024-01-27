快訊

他戴藍牙耳機「愈戴愈累」釣出一堆苦主們！原來跟這1功能有關

錢櫃6死大火開庭 倖存者坐輪椅控訴「拿生命在唱歌」

少年遊手好閒四處借錢 友人不滿糾纏夥同4人砍傷他

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年借錢不成持續糾纏，去年5月夥同陳姓、謝姓、蘇姓、吳姓等4名友人涉持開山刀揮砍多刀教訓，為三重警方循線查獲依法送辦，新北地院日前依重傷害罪，判處蕭男等5人6年2月、5年4月及3月不等刑期，可上訴。

判決指出，18歲蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年不讀書也不工作，成天遊手好閒，缺錢就四處向朋友伸手，態度還很差，甚至到人家的工作地點吵鬧，不堪其擾，去年5月9日夥同19歲吳姓、18歲陳姓、16歲邱姓少年，把鄭姓少年帶到疏洪道親水公園，用鋁棒打屁股以示教訓。路人發現報案，警方循線將5人全部帶回派出所，因鄭姓少年不提告，警詢後蕭等4人被依妨害秩序、妨害自由罪嫌函送新北地檢署。

不料，鄭姓少年借錢不成仍持續糾纏，去年5月29日又跑到蕭男工作地點鬧場，蕭男很生氣，找21歲謝姓男子騙少年說要帶他去找乾哥哥借錢，當天下午1時許騎機車載鄭姓少年到疏洪道堤防邊某汽車旅館前，蕭男和21歲蘇姓、31歲陳姓男子及謝姓和吳姓男子隨即搭計程車趕抵，拿開山刀砍傷少年左手臂、右膝蓋，再搭原車逃到蘆洲區永安南路，由友人接應離開，蘇男直接從現場騎機車逃離。

三重警方獲報趕抵，將受傷鄭姓少年送醫急診，之後循線逮捕蕭男等5人、查扣做案的開山刀，警詢後依妨害秩序、重傷害罪嫌移送新北檢察署，蕭、謝、蘇3人被法院裁定羈押。

新北地院日前分別依重傷害罪及傷害罪，將蕭男判刑6年2月刑期；陳男判刑5年4月；謝男判刑8月，緩刑3年；蘇男判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年；吳男判刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，仍可上訴。

蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年借錢不成持續糾纏，去年5月夥同4名友人涉持開山刀揮砍多刀教訓，新北地院日前依重傷害罪，判處蕭男等5人6年2月、5年4月及3月不等刑期。圖／聯合報系資料照
蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年借錢不成持續糾纏，去年5月夥同4名友人涉持開山刀揮砍多刀教訓，新北地院日前依重傷害罪，判處蕭男等5人6年2月、5年4月及3月不等刑期。圖／聯合報系資料照
蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年借錢不成持續糾纏，去年5月夥同4名友人涉持開山刀揮砍多刀教訓，新北地院日前依重傷害罪，判處蕭男等5人6年2月、5年4月及3月不等刑期。圖／聯合報系資料照
蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年借錢不成持續糾纏，去年5月夥同4名友人涉持開山刀揮砍多刀教訓，新北地院日前依重傷害罪，判處蕭男等5人6年2月、5年4月及3月不等刑期。圖／聯合報系資料照
蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年借錢不成持續糾纏，去年5月夥同4名友人涉持開山刀揮砍多刀教訓，為三重警方循線查獲依法送辦，新北地院日前依重傷害罪，判處蕭男等5人6年2月、5年4月及3月不等刑期。圖／聯合報系資料照
蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年借錢不成持續糾纏，去年5月夥同4名友人涉持開山刀揮砍多刀教訓，為三重警方循線查獲依法送辦，新北地院日前依重傷害罪，判處蕭男等5人6年2月、5年4月及3月不等刑期。圖／聯合報系資料照

傷害罪

延伸閱讀

尋仇砍錯人？竹縣開山刀雙煞設斷點逃逸 黑幫行蹤成謎引恐慌

歹徒持開山刀、汽油彈行搶 南投郵局經理緊急送醫

恐怖！新竹縣2開山刀惡煞深夜襲擊 父護幼女遭砍斷指

路樹修剪掩護他盜神岡國有林 貪千元利卻面臨1年以上刑期

相關新聞

少年遊手好閒四處借錢 友人不滿糾纏夥同4人砍傷他

蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年借錢不成持續糾纏，去年5月夥同陳姓、謝姓、蘇姓、吳姓等4名友人涉持開山刀揮砍多刀教訓，為三重警...

錢櫃大火開庭 倖存者坐輪椅控訴「拿生命在唱歌」

錢櫃KTV台北林森店3年多前大火造成6死67傷，錢櫃董事長練台生等多人被訴，台北地方法院昨開庭，蔡姓被害人坐輪椅出庭表示...

逃亡10年通緝犯 假調解詐6房產

涉詐欺逃亡十年的翁姓通緝犯，靠一張身分證影本，夥同四名友人騙走六處房產，房屋所有權人都不知情，其中兩戶順利過戶到翁男名下...

北監受刑人搜出手機！因經濟困窘收賄 2監所管理員判刑出爐

法務部矯正署台北監獄去年爆發多名受刑人夾帶使用智慧型手機弊案，廉政署擴大追查，發現李姓管理員因經濟困窘收賄，替黃姓受刑人...

頒治安維護獎勵金 林右昌：感謝最支持警察的蔡總統

蔡英文總統今午出席警政署年終署務會報，致詞感謝警方在選舉期間努力維持秩序，肯定警方在打詐、掃黑、肅槍、緝毒上的成果，期許...

涉收賄洩亡者個資給殯葬業者 新北2消防員否認犯罪遭收押禁見

新北地檢署偵辦殯葬業者勾結新北市員警洩漏亡者個資案，清查發現新北市消防局也淪陷。檢廉昨依涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。