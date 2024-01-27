少年遊手好閒四處借錢 友人不滿糾纏夥同4人砍傷他

蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年借錢不成持續糾纏，去年5月夥同陳姓、謝姓、蘇姓、吳姓等4名友人涉持開山刀揮砍多刀教訓，為三重警方循線查獲依法送辦，新北地院日前依重傷害罪，判處蕭男等5人6年2月、5年4月及3月不等刑期，可上訴。

判決指出，18歲蕭姓男子不滿17歲鄭姓少年不讀書也不工作，成天遊手好閒，缺錢就四處向朋友伸手，態度還很差，甚至到人家的工作地點吵鬧，不堪其擾，去年5月9日夥同19歲吳姓、18歲陳姓、16歲邱姓少年，把鄭姓少年帶到疏洪道親水公園，用鋁棒打屁股以示教訓。路人發現報案，警方循線將5人全部帶回派出所，因鄭姓少年不提告，警詢後蕭等4人被依妨害秩序、妨害自由罪嫌函送新北地檢署。

不料，鄭姓少年借錢不成仍持續糾纏，去年5月29日又跑到蕭男工作地點鬧場，蕭男很生氣，找21歲謝姓男子騙少年說要帶他去找乾哥哥借錢，當天下午1時許騎機車載鄭姓少年到疏洪道堤防邊某汽車旅館前，蕭男和21歲蘇姓、31歲陳姓男子及謝姓和吳姓男子隨即搭計程車趕抵，拿開山刀砍傷少年左手臂、右膝蓋，再搭原車逃到蘆洲區永安南路，由友人接應離開，蘇男直接從現場騎機車逃離。

三重警方獲報趕抵，將受傷鄭姓少年送醫急診，之後循線逮捕蕭男等5人、查扣做案的開山刀，警詢後依妨害秩序、重傷害罪嫌移送新北檢察署，蕭、謝、蘇3人被法院裁定羈押。