男見女同學醉倒趁機襲胸又磨蹭「小弟弟」 下場曝

在桃園就讀研究所的林姓男子2020年9月某日凌晨，與研究所女同學到酒吧飲酒後，返回女同學租屋處藉故酒醉頭暈留宿，清晨見她熟睡，伸出鹹豬手襲胸，還用小弟弟磨蹭她的大腿後側，女同學驚醒推開、言語明白拒絕，林持續摸胸又摸她私處，女同學當場跳起叫他離開，林當天下午打電話道歉時，語氣嘻嘻哈哈地，讓女同學氣得報警；桃園地院審結，將林男依強制猥褻罪判處徒刑10月，可上訴。

判決指出，林男與成年的A女是研究所同學，2020年9月13日凌晨0點相約在中壢區某酒吧飲酒，凌晨2點多離開，2人步行15分鐘後抵達A女租屋處，林藉故留宿，一同睡在雙人床上，當日清晨5點30分至6點間，林見A女不勝酒力熟睡，認有機可乘，利用對方酒醉入睡不能抗拒之際，將手伸進A女衣內撫摸她的胸部，A女因此驚醒並將林的手自衣內撥出，數分鐘後，林再次將手伸進A女衣內摸胸，並自後方將「小弟弟」抵在A女大腿後側的兩腿中間磨蹭。

當A女再次將林的手抽出並把他推至牆角後告知「我們是朋友，不可以做這件事」、「你不要再摸我」等語，林明知對方拒絕，竟變本加厲由乘機猥褻犯意提升為強制猥褻，三度將手伸進A女衣內摸胸部還摸下體，對A女強制猥褻得逞，後遭A女起身叫他「離開我家」。

法院審理時，林男坦承當天與女同學飲酒後，一同前往A女租屋處，但他矢口否認有強制猥褻犯行，辯稱「當時我酒醉完全斷片，沒有印象有摸A女胸部及下體或以陰莖磨蹭大腿云云。」根據A女提供雙方當天下午通話內容及LINE訊息，經A女質問後，被告承認有對她摸胸部及下體，且頻頻向A女表達歉意及悔意，請求她能給予改過機會，足證A女的指控並非子虛烏有。