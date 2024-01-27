逃亡10年通緝犯 假調解詐6房產

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
詐欺逃亡十年的翁姓通緝犯，靠一張身分證影本，夥同四名友人騙走六處房產，房屋所有權人都不知情，其中兩戶順利過戶到翁男名下，還把房子押給錢莊借貸，另四戶因沒錢支付贈與稅，無法完成登記；台北市刑大蒐證多時逮捕翁男等五人，翁男解送檢方複訊後聲押獲准。

翁男十年前因詐欺、偽造有價證券、偽造文書及妨害風化等罪，分別遭台北、新北、台中、彰化地檢署通緝，通緝期間他化名友人身分四處躲藏，打零工為生，由許姓同夥替他租屋藏匿。

翁男藉打零工認識不同友人後，謊稱有管道可兌換餐券、旅遊補助，誘騙有房屋所有權的友人爸媽，交付身分證影本或照片，隨後找來許姓同夥等人，偽造本票、委託書、借款契約，前往調解委員會處理借貸糾紛。

許男等人拿著委託書，假裝代表被害友人的一方，翁男則拿本票及借款契約，假裝是被害友人的債權人，在調解委員會上一搭一唱，許男假意要將被害友人的房屋抵押，用來清償債務。

調解委員會見雙方同意，給出調解核定書，翁男與同夥拿核定書到地政事務所辦理過戶登記，被害人卻渾然不覺，好好的房屋早已經變成別人的。

據調查，翁男從二○二○年開始，利用以此手法成功騙走六處房產，其中四戶沒有錢支付贈與稅，無法過戶；另外兩間房屋支付近百萬元贈與稅後，順利過戶到自己名下，價值三千多萬元。

翁男原本想賣房套現，但因被害人住在屋內，無法帶人看房只好打消念頭，後來找上地下錢莊，以房屋質借百萬供自己花用。

被害人發現房屋遭過戶報案，警方確認翁男藏身處後，趁他出門打零工時逮人，查扣假身分證、上億元假本票，本月陸續逮捕許男等四名共犯，但翁男好賭，質押房產借來的錢已花用殆盡。

身分證 通緝 贈與稅 詐欺 偽造文書 地下錢莊

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