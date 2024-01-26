頒治安維護獎勵金　林右昌：感謝最支持警察的蔡總統

蔡英文總統今午出席警政署年終署務會報，致詞感謝警方在選舉期間努力維持秩序，肯定警方在打詐、掃黑、肅槍、緝毒上的成果，期許新的一年警署能落實並滾動調整治安策略，同時能夠因應新興犯罪手法，最後親自頒發維護治安獎勵金。

蔡英文說，總統、立委選舉剛結束，感謝全國警察辛勞，過去一年不論選舉活動還是投開票，都有賴警察同仁維持秩序，感謝警察盡心盡力保護人民安全、維護秩序。

回顧去年，針對國人關注的治安議題，政府與人民保母一起努力，詐騙防制上完成打詐五法修法、加重詐欺罰則，查緝槍枝方面發動5波檢肅行動，實施9次專案掃黑行動，毒品方面也偵破國內最大宗安非他命走私案，這些都是警察努力的成果。

新的一年，期許警政署積極落實並滾動調整各項治安策略，也要能因應新興犯罪手法，這幾年政府多管齊下希望給警察同仁更大支持，包含提高警勤加給、調整超勤加班費上限，改善警察廳舍空間等，去年啟動精進員警值勤安全方案2.0，強化教育訓練、充實警用個人裝備，未來將持續努力提升警察工作環境，再過幾天就是農曆春節，民眾出遊返鄉時，也是員警最忙的時候，再次感謝警察在崗位上的付出和奉獻。

內政部部長林右昌說，政府去年核定預算金額達25億元，精進員警執勤安全方案2.0，精實員警教育訓練計畫，添購防割手套、戰術臂盾、戰術背心、拋射式電擊器、微型攝影機等應勤裝備，也包含員警現在穿的新式服裝，都是這幾年政府努力投資各項應勤裝備，今年起也將建置13處模擬靶場、5處體技館，給員警更好的訓練，