救孫安佐遭「騙扁小子」詐30萬 狄鶯不覺受騙 孫鵬：比8點檔還精彩

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介紹律師郭上維，卻「灌水」詐騙30萬元，台北地方法院今上午開庭傳喚孫鵬、狄鶯出庭作證。

孫鵬受訪指出，就是把知道的告訴法官，這也是他們第二次作證，而黃琪當時打給他，那時候不叫黃琪，而是叫「Amanda」，黃和他聯繫五、六個月，並關心生活起居，「吃得好嗎、睡得好嗎、回台灣後有沒有什麼計畫」。

孫鵬說，他至今仍無法認定黃琪就是Amanda，「沒看過人怎麼確認」，但這件事比八點檔還精彩；狄鶯指出，她不覺得有被騙，對方確實有幫到忙，她們委請律師處理家裡官司，對方確實有做到該做的，「事後宋先生和Amanda都不見啦」。

孫鵬作證指出，他2018年3月底去美國，中間回台辦簽證後再赴美，直到12月底和孫安佐一起回台灣，在美期間他的手機通訊軟體突然跳出訊息，一位自稱「宋學仁」透過主動聯繫，表明妻子是張清芳，得知他們在美國處境很辛苦，如果有需要可以提供協助；而因狄鶯有打電話問張小燕，宋學仁是否確實有要幫忙，張小燕回答「宋大哥人真的很好」，也沒有正面答覆，但他和狄鶯良善的相信就是宋學仁。

孫鵬說，事後，Amanda表明是宋學仁秘書，是宋指派她來協助，並推薦郭上維和另一名薛律師，說律師費是16萬元，「我們也沒殺價」，就匯款到Amanda指定的帳戶，如果不是宋學仁和Amanda推薦，他不會委任郭上維，「我原本要委任謝震武的」。

孫鵬指出，他第一次見到郭上維是和孫安佐回台那天，郭在艙門口等，還陪同去地檢署，他從未和郭上維核帳，或確認是否收到費用，他有詢問郭和Amanda為何只有一位律師，郭說不知情，Amanda則說薛不方便出面。

孫鵬說，他認為郭有盡到律師責任，他還有和郭討論不要讓孫安佐上手銬、解除限制出境或是否能赴金門等事，孫安佐在台灣被起訴較重的罪，就聽從朋友建議和郭解除委任，換委任另名新律師。

孫鵬表示，他欲提供新律師美國司法文件中文譯本，而連絡Amanda請求協助，對方答應幫忙向美國律師要資料並翻譯，翻譯費用為13萬元，他也有支付款項，「但事後一直沒給我」。

他說，Amanda告訴他孫安佐被遣返回台的班機、座位，並幫他購買從費城到華盛頓的火車票、返台的國內、國際機票，安排他坐在孫安佐的前後位子，協助訂在華盛頓特區住宿的飯店，他也是一併匯款給Amanda，Amanda事後還有送一大束花到他家，但之後Amanda就消失了。

法官問及是否覺得受騙？孫鵬表示，就是翻譯費的部分，之後對方表明可讓孫安佐去英國留學，取得當地身分要英鎊200萬元，但他們回台後，Amanda就不見了，這部分就沒被騙到；但他不覺得被郭上維欺騙，郭是正常、進入狀的律師，郭當時做的很好。

狄鶯指出，「我不覺得郭上維有騙我們」，Amanda也真的在美國有幫助過他們，律師費用是Amanda報價給孫鵬，孫鵬再告知她，她還有問孫鵬「為什麼要付那麼多錢」。

狄鶯說，她的通訊軟體中有「宋學仁」，也是突然跳出來的，因為她和張清芳是好朋友，而宋學仁在機場VIP室還有打電話關心，「我就以為是張清芳要她老公來幫忙」，但我沒有張清芳聯絡方式，就聯絡張小燕詢問有無張清芳的聯絡方式，因為對方真的在美國有幫助他們。