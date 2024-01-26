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基隆社區紛爭大廳罵人「狗眼看人低」 老翁公然侮辱判罰3千

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市彭姓老翁因與其他住戶，對社區事務的處理意見不同，彭涉嫌在社區大廳內以「狗眼看人低」等語辱罵對方，法官認為，大廳屬不特定多數人得以見聞的地方，以「狗眼看人低」罵人，足以貶損對方名譽，日前依公然侮辱罪判處罰金3000元，可易服勞役，以1日1千元折算。

基隆地院判決書指出，彭男去年因對社區事務的處理意見相歧，去年某日下午3點多，在暖暖區某社區，不特定多數人得以見聞的大廳中，以「狗眼看人低」等語辱罵對方，足以貶損對方名譽、人格及社會評價。

彭男在警方偵訊時坦承不諱，與提告人所述相符，現場也有錄音為證，彭男稱只是針對社區公共事務的處理，表達其個人意見，並無貶損告訴人人格及社會評價，並無任何誹謗之意。

法官說，彭男所為獨犯法第309條第1項之公然侮辱罪，他未能理性控制情緒處理糾紛，以侮辱性質的言語辱罵對方，實屬不該。本案仍可上訴。

律師指出，刑法第309條第1項，公然侮辱罪「公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金」，公然侮辱的行為必須是在公開的、可能會被其他人聽到或看到場合，就符合公然為之的條件，即使是在網路的虛擬空間也適用。

社區糾紛大廳罵人「狗眼看人低」 依公然侮辱罪判罰3千。示意圖／記者游明煌攝影
社區糾紛大廳罵人「狗眼看人低」 依公然侮辱罪判罰3千。示意圖／記者游明煌攝影

公然侮辱 基隆 網路

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