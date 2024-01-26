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影／酒醉沒騎車 台中老翁竟「自投羅網」發抖揮手要警過來

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

寒流發威，台中市68歲陳姓老翁前天晚間8點多只穿短袖T-shirt，獨自站在紅綠燈下，全身顫抖向員警招手。警方發現，陳翁酒後泥醉，只說得出認識南田里長劉醇權，警方將陳手上外套蓋在陳翁身上禦寒。陳說出因年老喪子走不出傷痛，借酒澆愁，警員蔡昆霖宛如兒子年紀，寒風中關懷讓他感動落淚。

前天晚間8點多， 68歲陳姓老翁在豐原區富陽路只穿一件短袖T-shirt，冷得直發抖，翁子所警員蔡昆霖巡經，陳翁不停招手示意警方上前，因酒醉無法說出住所，不停重複認識南田里長劉醇權。

警方與劉里長四處奔波探詢，順利將獨居陳翁送返豐原區富翁街一處自行搭建鐵皮屋內，因陳翁住家簡陋，連一件禦寒衣物都沒有，蔡員擔心陳翁狀況，主動與劉醇權準備應急物資，並自掏腰包購買一箱泡麵。

蔡昆霖送上物資，希望陳翁能度過這波寒流，陳翁才娓娓道出，自己年老喪子，一直走不出傷痛，看到蔡員就像自己小孩，當下感動落淚，頻頻致謝。

豐原分局長林大為表示，關懷轄內貧困人口是警察諸多業務中的一環，社區鄰里發揮人飢已飢、人溺已溺的精神，便能阻止許多悲劇的發生，尤其是近期天氣變化大的日子更應該重點關注，如民眾發現轄內貧困人士，亦可通報轄內派出所尋求幫助或撥打110專線提供及時協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警員蔡昆霖擔心陳翁狀況，主動與南田里長劉醇權準備物資，並自掏腰包購買一箱泡麵，陳翁娓娓道出，自己年老喪子，走不出傷痛，看到蔡員就像自己小孩，當下感動落淚，頻頻致謝。圖／讀者提供
警員蔡昆霖擔心陳翁狀況，主動與南田里長劉醇權準備物資，並自掏腰包購買一箱泡麵，陳翁娓娓道出，自己年老喪子，走不出傷痛，看到蔡員就像自己小孩，當下感動落淚，頻頻致謝。圖／讀者提供
寒流發威，台中市68歲陳姓老翁晚間8點多只穿短袖T-shirt，獨自站在紅綠燈下，全身顫抖向員警招手。圖／讀者提供
寒流發威，台中市68歲陳姓老翁晚間8點多只穿短袖T-shirt，獨自站在紅綠燈下，全身顫抖向員警招手。圖／讀者提供

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