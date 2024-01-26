黃牛罰不罰？法官嚴重歧異 台中地院再有新見解：應考量建立秩序

去年棒球亞錦賽黃牛猖獗，警方專案查緝移送，台中地院就專治黃牛的社會秩序維護法2派見解南轅北轍，一派主張警方誘捕偵查應論未遂不罰，另一派認為擾亂市場應當罰；中院再出現新見解，表示行政罰應考量所欲建立秩序「而非機械式引用刑法既未遂理論。」裁罰江姓黃牛6000元，可抗告。

台中第5分局移送指出，江男2023年12月7日非供自用，以票價1000元購買4張亞錦賽「中華台北-日本」門票，隨即以2倍價格，開出8000元轉售給喬裝買家的警員圖利，依違反社會秩序維護法第64條第2款（黃牛票條款）送辦。

台中地院簡易庭指出，社維法並無刑法第25條關於「未遂犯」的規定，而社維法的制定，是為取代經宣告違憲的違警罰法，立法初期各界曾對應採行政法（行政罰）或輕犯罪法（刑罰）模式爭論不休，最後以延續違警罰法作法，採行政法定案。

簡易庭說，本件江男違反黃牛票條款，其立法時並非和刑罰類似的「輕罪」行為，再參考2023年5月31日修正的創意產業發展法第10條之1第2、3項規定「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，處票面額10至50倍罰鍰。以虛偽資料資料或不正方式，利用電腦購票，處3年以徒刑。」

簡易庭解釋，從創意產業發展法第10條之1，可明確分辨第2項屬行政罰，與社維法第64條第2款（黃牛票條款）都是處罰販售票券行為，可見應屬行政罰。

簡易庭也參考已故大法官吳庚、學者王服清及李惠宗著作，就有關行政罰是否處罰未遂，最高行政法院多認為行政不法無既、未遂之分，並建立「重要階段行為理論」及「一個整體不法行為理論」，且若將刑事法既遂理論，套用行政不法，對公益有過度犧牲會使行政成本過多等負面影響。

簡易庭認為，行政罰既、未遂的標準，應考量行政所欲建立秩序，積極管制違反行政法的行為，而應從寬認定，「而非機械式引用刑法既未遂理論。」