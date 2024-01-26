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影／高雄酒駕男逆向還拒測 「確認過眼神」3年前才跑給警追

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市仁武區周二凌晨4時許，48歲鄭姓男騎士行經鳳仁路竟逆向行駛，遭巡邏警攔查，沒想到，警員與鄭男一對上眼，便認出3年前曾追捕過酒駕的鄭男，如今鄭又渾身酒氣，一吹酒精感知器，呈現酒精反應，雖鄭男坦言有飲酒，當場拒絕酒測，寧繳18萬罰單

「我是不是見過你？你跑給我追！」警對鄭男訝異詢問，3年前的記憶浮現眼前，當時鄭男就曾因酒駕被依公共危險罪送辦，孰料，鄭男沒學到教訓，當天在家喝了高粱還酒駕上路，自以為酒精已退，懷苟且心態酒駕。

警方依法向鄭男說明執法原則，並開立拒測單，依「道路交通管理處罰條例」酒駕拒測初犯即處18萬元罰鍰，當場移置保管車輛，吊銷駕照，3年內不能考領，10年內第二次以上的再犯，罰鍰將為前一次處罰金加罰18萬，且累計無上限。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭姓男子拒絕吹氣酒測。記者古和純／翻攝
鄭姓男子拒絕吹氣酒測。記者古和純／翻攝
鄭姓男子拒絕吹氣酒測。記者古和純／翻攝
鄭姓男子拒絕吹氣酒測。記者古和純／翻攝

酒駕 罰單

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