快訊

羅淑蕾為「誰摔死了李新」影片提告 盛竹如「錄旁白」誹謗有罪定讞

澳網／大逆轉！化解對手冠軍點 謝淑薇搶下生涯混雙首冠 

國會龍頭戰邀藍綠候選人座談 柯文哲：團進團出、違者開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逃亡10年通緝犯 只靠身分證影本...詐騙走6處房產

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

只靠著一張身分證影本，被通緝逃亡10年的43歲翁姓通緝犯，竟與4名同夥騙走6處房產，房屋所有人都不知情，其中兩處房產被順利過戶到自己名下，還將房子押給錢莊借貸；台北市刑大偵二隊接獲被害人報案後，日前陸續逮捕翁嫌等人。

翁嫌10年前因為詐欺、偽造有價證券、偽造文書及媒介外籍女子來台等罪嫌，遭台北、新北、台中、彰化等地方檢察署發佈通緝，通緝期間他化名友人身分四處躲藏，打零工為生，並由許姓同夥替他租屋藏匿。

翁嫌打零工認識不同友人後，藉口有管道可兌換餐卷、旅遊補助等，誘騙擁有房屋所有權的友人爸媽，給他身分證影本或照片，隨後他找來46歲的許姓同夥等人，偽造本票、委託書、借款契約，前往調解委員會。

許姓同夥等人拿著委託書，代表被害友人的一方，翁嫌則拿本票及借款契約，假裝是被害友人的債主，在調解委員會上，聲稱有債務糾紛，兩方一搭一唱，許姓同夥假意將原本被害友人的房屋，抵押給翁嫌還債。

調解委員會見雙方同意，給出調解核定書，翁嫌與同夥就以核定書到地政事務所過戶，被害人仍渾然不覺，住得好好的房屋已經變成別人的。

翁嫌從2020年開始，以此手法成功騙走6處房產，其中4戶因他沒有錢支付贈與稅，無法完成過戶；另外兩間房屋，他支付近百萬元贈與稅後，順利過戶到自己名下，兩戶價值約有3千多萬元。

翁嫌原本想賣房，但因被害人還住在屋內，他無法帶人看房只好打消念頭，但他找上民間錢莊，以房屋質借百萬元供自己花用。

被害人發現房屋遭過戶，向台北市刑大報案，警方去年底確認翁嫌藏身北市中正區後，趁他出門打零工時逮人，並查扣假身分證、上億元假本票，又在手機中釐清共犯身分，今年1月陸續逮捕許姓共犯等4人。

翁嫌因好賭成性，以騙來房屋質借來的百萬元已花用殆盡，目前警方查扣已過戶的兩產，依加重詐欺、偽造有價證券、偽造文書等罪嫌移送翁嫌等5人，由於翁嫌遭發布4條通緝，依規定解送相關單位歸案。

翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝

房屋 通緝 身分證 偽造文書

延伸閱讀

至少134人受害！假幣商助詐團洗錢騙走逾1.8億 中市警逮8人

企圖劫囚同夥之子 墨西哥黑幫與警交火12死

通緝犯暗夜連闖2間幼兒園破壞監視器 偷走25萬及3筆電

騎機車載女友擦撞軍車！通緝犯怕身分曝光 竟丟下腳傷女友逃逸

相關新聞

羅淑蕾不滿「誰摔死了李新」提告 郭新政、盛竹如誹謗有罪定讞

前立委羅淑蕾不滿已故台北市議員李新女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片，並在臉書貼她的照片稱「吹狗蕾」，她自訴郭新政與影片...

黃琪假冒律師詐30萬 孫鵬、狄鶯出庭作證

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪，趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐2018年間，在美國犯槍砲案後遣返回台，再接受士林地檢署調...

防空下士帶陸製筆電入營違反資安 上校竟私下歸還被調查

高雄旗山嵩山營區服務的李姓下士，本月23日下午被查獲攜帶大陸華為筆電，承辦人員依規定查扣送保管室，不料該單位王姓上校私下...

創紀錄！最高檢察署退休 陳明堂再獲派法務部政務次長

總統今天發布任命陳明堂為法務部政務次長人事令，陳明堂上周回任最高檢察署主任檢察官辦理退休後，不到兩周再度回任法務部政次，...

逃亡10年通緝犯 只靠身分證影本...詐騙走6處房產

只靠著一張身分證影本，被通緝逃亡10年的43歲翁姓通緝犯，竟與4名同夥騙走6處房產，房屋所有人都不知情，其中兩處房產被順...

桃園八德區公所標案洩漏底價 民政課長涉貪...桃檢聲押獲准

桃園市八德區公所民政課張姓課長疑似洩漏標案圖利特定業者，收取相當好處，桃園地檢署承前天指揮法務部調查局桃園市調查處兵分三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。