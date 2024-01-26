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基隆男子拒酒測、欠健保費20萬辦分期又拒繳 房產被查封將拍賣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名40多歲林姓男子，騎機車被警攔查拒絕酒測，遭移送公路總局台北市區監理站裁罰18萬元罰鍰並吊銷駕駛執照，另積欠健保費等共欠繳20萬餘元。辦分期後又拒繳，行政執行署宜蘭分署查封他名下房子，但他接獲催繳電話，表示「我沒空哦」就掛斷，宜蘭分署將祭出拍賣程序手段。

行政執行署宜蘭分署調查，基隆市林姓男子，民國109年11月27日下午4時44分許，騎乘普通重型機車在安樂區安樂路一帶，拒絕接受警方酒精濃度測試，遭移送交通部公路總局台北市區監理站裁罰18萬元罰鍰並吊銷駕駛執照。

另林男另滯欠全民健康保險費未繳、駕駛執照經註銷後又無照駕駛被裁處罰鍰，110年間陸續移送宜蘭分署執行催繳欠款20萬1286元。

秘書室主任李佾城今表示，宜蘭分署收案後，多次傳詢林男及執行林男存款帳權、股金債權，但只徵到1萬486元，去年3月查封林男位於基隆市安樂區的房地，林男才至分署辦理分期繳納。

沒想到，林男還是未依約履行按時繳款，對給予的寬限手段視若無睹，宜蘭分署近日致電他履行分期義務，林男接聽只表示「我沒空哦」就掛斷電話。李佾城表示，宜蘭分署對藐視公權力的林男，不排除針對其名下不動產進行拍賣程序。

春節將至，宜蘭分署配合法務部行政執行署日前啟動的第四波「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」，針對酒駕裁罰案件全面強化執行。遭裁罰坦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，應按時繳款，如置之不理，或以「沒空處理」消極對待，心存僥倖，將會強制執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆一名男拒酒測、欠健保費20萬，辦分期又拒繳，房子被查封將拍賣。示意圖／行政執行署宜蘭分署提供
基隆一名男拒酒測、欠健保費20萬，辦分期又拒繳，房子被查封將拍賣。示意圖／行政執行署宜蘭分署提供
基隆一名男拒酒測、欠健保費20萬，辦分期又拒繳，房子被查封將拍賣。圖／行政執行署宜蘭分署提供
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宜蘭 基隆 監理站

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