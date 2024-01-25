NCC再敗訴！中視談論磐石艦染疫挨罰50萬 法院最終判決確定免罰

國家通訊傳播委員會。 圖／聯合報系資料照

海軍磐石艦4年前發生官兵集體感染新冠肺炎，中視新聞台節目「2020庶民大頭家」邀請來賓評論，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定節目多次使用「發病」、「生病」等詞語，引起公眾恐慌，依違反廣播電視法裁罰50萬元，中視不服提行政訴訟，最高行政法院今判NCC敗訴確定，中視免罰50萬元。

中視新聞台2020年4月21日晚間節目以磐石艦前往帛琉參訪回國，出現新冠肺炎確診案例為主題，討論防疫缺失，NCC認為節目中多次出現「發病」、「生病」等詞語，卻沒有明確說明不是指新冠肺炎確診者，影響觀眾認知、引起公眾恐慌。

NCC認定中視妨害公共秩序或善良風俗，違反廣播電視法規定，且中視違法等級為「嚴重」，而裁罰50萬元罰鍰，中視不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

中視認為節目是基於媒體監督職責，探討磐石艦官兵下船休假未管制，導致足跡遍佈全台，引發疫情危機，且節目稱148人「發病」，也與國防部新聞稿內無異，認為沒有違反廣電法，另指NCC組成的諮詢會議違法。

北高行一審認為，NCC諮詢會議由主委圈選25人，再逐一讓他們勾選可開會時間，經回覆有15位委員可出席2020年1月14日的會議，就只對15名委員發開會通知單，作法違反諮詢會議設置要點規定，NCC「便宜作法」雖追求行政效率，但會議組成有瑕疵，動搖處分適法性，而撤銷處分，判決NCC敗訴。

一審指出，節目言論是針對海軍防疫措施的敘述和評價，具監督政府良善施政的公共性，應受較高程度保障，且節目未指述磐石艦148人均為新冠肺炎確診病患，而是質疑磐石艦未隔離官兵，反而准允下船回家，恐爆發進一步感染風險，難認妨害公共秩序或善良風俗。

一審認為，節目內容不致阻礙防疫的危險，NCC諮詢會議只以節目敘述與事實不符、使用誇張聳動陳述，有引發公眾恐慌等抽象理由，卻未嚴謹看待政治性言論受憲法保障，判決NCC敗訴；案件上訴，最高行認為一審判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。