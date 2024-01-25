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假澳洲外匯商吸金14億2人羈押 阿格斯前總裁50萬交保

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

阿格斯交易所前總裁許獻中被控假冒澳洲外匯經紀商「ACDEX」，透過薩摩亞商大華新瑞公司創設的「FINDEX.WIN」網站吸金14億元，檢調依詐欺、銀行法、證券及投資信託顧問法搜索、約談許獻中共25人，昨天訊後聲押許等4人，台北地院今天開庭審查。

法官漏夜審理裁定出爐，許獻中以50萬元交保，限制住居、出境、出海，豐盛環球資本基金管理公司業務員戴雨金以100萬元交保，限制住居、出境、出海，薩摩亞商大華新瑞公司財務長張其元、薩摩亞商大華新瑞公司負責人林上紘2人則羈押禁見。

同案，檢察官已諭知豐盛環球資本基金管理公司幹部林裕國、楊鳳珠以500萬交保，另有部分被告予限制出境處分或約談後請回。

阿格斯交易所在台販售澳洲券商「ACDEX」境外基金，稱年獲利14％，還找來金鐘主持人蔡尚樺代言。

檢調調查指出，過去4年以來，交易所涉不法吸金台幣14億7434萬元（美金4865萬元），前天兵分16路搜索、約談25人到案釐清案情。

檢調查知，2019至2023年阿格斯交易所主打保證獲利、宣稱將轉投入「雙倉對沖外匯息差交易」，許獻中涉嫌在香港註冊阿格斯交易所，而共犯林上紘則與豐盛環球資本基金管理公司合作共同犯案。

檢調調查，2020年5月，阿格斯交易所假冒澳洲外匯經紀商「ACDEX」，邀請知名主持人蔡尚樺在台北文華東方酒店主持「亞太區營運總部成立暨國際基金戰略合作發佈會」作嫁，不過，辦案人員蒐證後認為，蔡尚樺並未與相關被告有犯意聯絡或行為分擔。

澳洲 外匯 蔡尚樺

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