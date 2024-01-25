新型貸款多變利息高 民團呼籲政府速修「融資公司法」

高雄市本月21日深夜發生一起人倫悲劇，一家五口陳屍屋內案，警方查出，夫妻倆經濟重擔大，懷疑因此發生憾事。卡債受害人自救會、台北律師公會債務清理委員會今呼籲，債務可以解決，呼籲政府盡速制訂「融資公司法」。

台北律師公會債務清理委員會舉行記者會指出，如今銀行發行信用卡相對於過去謹慎許多，但是非銀行的融資公司推出各種貸款，包括機汽車超貸、手機貸、商品貸，先買後付等類型，目前均無法律規範，恐掀另一波債務風暴之虞。

債務清理委員會主委林永頌提醒，有債務困難者，可試著透過「消費者債務清理條例」的更生或清算制度解決，此外，法扶基金會也有受理卡債事務協助。

輔仁大學社會學系副教授吳宗昇觀察，年輕人辦理新興貸款的數字必定有增加，現在有很多年輕人因手機貸來求助，現在機車改裝費也可以貸款，換句話說，即便是一台無法使用的機車，仍然可以申辦貸款，若債務人無法償還債務，恐繼續申辦其他貸款，形成惡性循環。

吳宗昇表示，許多推出汽機車貸、手機貸款等的融資公司是「假買賣、真貸款」，且還款期數短、金額高，若貸款時還要求借款人簽發本票，本票上通常未載有確切的日期等資訊。

台北律師公會債務清理委員會委員趙興偉表示，有民眾無法向銀行貸款，才會向融資公司貸款，目前無法律可管理融資公司。通常汽機車超貸歸類「無擔保債務」，法院通常會排除擔保債務，他建議，法院可將超出機車價值的部分，認定為無擔保貸款。

曾受詐騙的陳小姐說，她曾因感情詐騙遭騙110多萬元，她掏空積蓄、找網路借貸，無論是手機貸、機車貸都試過，最終上網找兼職工作，填補財務缺口。

在欠款的日子裡，她過得心驚膽顫，覺得自己人財兩失，直到經人引介給社工及法扶基金會協助，如今執行每個月還款計畫，5年後能清償完畢債務。

林永頌推估，目前可能有80萬至100萬人背有卡債；吳宗昇說，自2020年至今，已有900多人至卡債自救會求助，每年人數增加20%至30%。