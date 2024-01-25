快訊

預告罷工恐落在春節、清明連假 長榮航：受影響旅客退、改票免手續費

南山人壽處分北市內湖兩大樓 交易金額47.9億元、買家曝光

害2架戰機緊急起飛…他「1動作」觸發國家警報 超慘下場曝光

遭控以空白收據申報補助 前伸港鄉長二審判無罪

中央社／ 台中25日電

彰化縣前伸港鄉長曾煥彰遭控向廠商要來空白收據，供婦聯會申報補助，曾煥彰一審被依偽造文書罪判有期徒刑3月，經上訴台中高分院，合議庭認定無證據今天二審改判無罪，可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，曾煥彰、前鄉公所主任祕書張秀蕊、曾煥彰妻子黃鈺蕊、前伸港鄉婦聯會總幹事李碧珠與黃數鐶，及婦聯會財務長張惠珍，被指控藉伸港鄉婦聯會舉辦會員大會、節能減碳宣導等活動，偽造收據申請補助。

由於活動支出未達概算表金額，且部分承攬廠商無法開立收據，被告為順利使伸港鄉婦聯會取得活動補助金額，由當時擔任婦聯會理事長的黃鈺蕊，或由曾煥彰委託張秀蕊，向非承攬廠商要求開立空白收據，再由黃鈺蕊自行或委託他人，在空白收據偽造不實資料後，製作核銷單據。

之後由黃鈺蕊、李碧珠或張惠珍等人，分別向伸港鄉公所、台電公司申請核銷活動補助款約新台幣46萬餘元，除曾煥彰否認犯罪事實，其餘被告都坦承犯行。

彰化地院審理後，一審判曾煥彰共同犯行使偽造私文書罪有期徒刑3月，其餘人分別判合併應執行有期徒刑10月至1年6月不等徒刑，分別宣告緩刑4年到2年不等，並應於判決確定後1年內，分別向公庫支付20萬元到5萬元不等。

案經曾煥彰等人上訴，經台中高分院審理後，合議庭認定，曾煥彰僅介紹部分廠商承攬婦聯會活動，欠缺確切事證足認對於婦聯會具有實質決策權，曾指示或參與婦聯會以不實收據申報補助款，其餘人部分原判決無不當。

台中高分院今天二審宣判，曾煥彰原判決撤銷，改判無罪，其餘人上訴駁回，全案可上訴。

婦聯會 財務

延伸閱讀

台南山地原住民議員給車馬費被控賄選 二審再勝訴「當選有效」

23歲狠父虐打1歲兒腦傷癱瘓嫌判太重 小孩治療復健月花5萬全民埋單

遭國道對向聯結車車輪砸中夫妻天人永隔！肇事駕駛獲判無罪原因公布

獨／遇行人地獄遭輾斃…伊拉克夫痛失妻兒 肇事司機今賠百萬免關

相關新聞

新型貸款多變利息高 民團呼籲政府速修「融資公司法」

高雄市本月21日深夜發生一起人倫悲劇，一家五口陳屍屋內案，警方查出，夫妻倆經濟重擔大，懷疑因此發生憾事。卡債受害人自救會...

林采緹情趣網遭冒用怒提告 警：違反著作權法偵辦

藝人林采緹先前斥資百萬引進情趣潮流品牌，官網卻遭詐騙集團盯上，仿造網站吸引消費者下單消費，卻以不實商品交易牟利，林今午到...

疑裝潢糾紛惹爭議 林口男四度持磚頭砸車挨告

林姓男子與黃男因裝潢糾紛談不攏起爭議，這個月23日黃男4度前往林男位於新北市林口區文化北路一段家具店，不但出言恐嚇店內員...

台中消防殉職...遺孀控無人受困還命入內 提國賠800萬

台中大雅區百慕達紙廠2019年大火釀消防員謝志雄、張哲嘉不幸殉職，謝的妻小認為帶隊官無視廠房燃燒，仍下令進隔壁無人受困的...

詐領流浪貓犬絕育補助款537萬 台灣照生會3高層判刑

台灣照顧生命協會執行長董冠富、台北市照顧生命協會理事長洪美蘭、台灣照生會新竹分會長李盈潔，因詐領2016至2019年的新...

逆轉！新北聯醫前院長沈希哲被控收廠商10萬元 更一審判無罪

新北市立聯合醫院前院長沈希哲被控收受廠商放在水果禮盒中的10萬元賄款，洩漏X光機採購案底價，一審依違背職務收賄罪判10年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。