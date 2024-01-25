逃死！高雄城中城大火46條人命 縱火婦人黃格格最終判無期徒刑定讞

高雄市鹽埕區城中城大樓前年火災造成46死43傷，婦人黃格格將沉香餘燼倒在沙發上，使沙發悶燒起火延燒至整棟大樓而釀災，一審依放火燒毀住宅罪判無期徒刑，二審改依殺人罪論處，但不符「情節最重大之罪」，仍判無期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

黃格格2021年10月13日晚間在郭姓男友借住的城中城大樓1樓木製隔間，與友人飲酒後，她認為郭回到前女友身邊，且多次打電話給郭未獲回應，黃女傳語音訊息細數郭的不是，怨「嫌棄我沒錢、對我欺騙感情、閃避我、現在正在前女友身邊溫存，現世報很快的、敢瘋就陪你一起瘋」。

黃格格隔天凌晨2點離開前，將香爐內未完全熄減的沉香餘燼，倒在郭的沙發坐墊上，再逕自騎機車離開，導致坐墊悶燒起火，延燒易燃的隔間，火勢迅速蔓延、向上延燒，最終造成46人身亡。

檢方認定黃格格有故意犯意，依殺人、放火燒毀他人住宅等罪嫌起訴，並建請法院判處死刑。一審認定罹難者多住6至11樓，距離起火點至少20公尺，火勢是因起火點旁停放數十輛機車助燃，且防火門未發揮作用，導致濃煙透過樓梯、電梯井快速流竄，黃女沒有加害住戶動機，不具殺人故意，但對住戶死亡有過失，依放火罪量處最重的無期徒刑。

二審則認為，黃女案發前傳訊給郭「你要敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的」、「你敢瘋我就陪你瘋」、「不然我們來玩一次看看啦」、「你想看到的事情，我絕對會做給你看」，且依鑑定報告顯示她性格衝動、報復心強、同理心低，還有教唆他人丟擲汽油彈前科，可見縱火是為報復洩憤。

二審指出，黃格格將沉香餘燼丟在沙發上，使沙發起火延燒整棟大樓，有殺人不確定故意，改依殺人罪論處，但黃是「間接故意」殺人，不符公民與政治權利國際公約「情節最重大之罪」，不能處死刑。