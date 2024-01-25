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機車、手機都能貸？ 律師：應設專法管制

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

卡債受害人自救會、台北律師公會債務清理委員會25日召開記者會呼籲，盡速制訂《融資公司法》。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
卡債受害人自救會、台北律師公會債務清理委員會25日召開記者會呼籲，盡速制訂《融資公司法》。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

車貸、手機貸等非銀行融資目前仍是無法可管，債務規模上看千億，甚至逼著民眾走上絕路！輔仁大學社會系副教授吳宗昇25日說，這些類型的借貸不僅利率高，且催債手段凶狠。台北律師公會債務清理委員會主委林永頌呼籲，政府應儘速制定《融資公司法》，規定借貸金額、利息上限，且明定主管機關。

債務可申請更生

日前高雄新興區傳出慘劇，林姓丈夫與袁姓妻子疑似因包括車貸、多筆信貸纏身，難以承受經濟壓力，於是選擇帶著3名幼子一起離世。林永頌表示，其實債務人能透過《消費者債務清理條例》進行債務更生或清算，協助解決債務問題，避免輕生的慘劇，也呼籲司法院應擴大宣傳相關法規

曾積欠高額債務的民眾陳小姐現身說法：當時在一名男性的甜蜜攻勢下，不僅存款都被騙光，還跑去借車債，當時「車齡5年的機車竟然可以借到20萬元」，最後自己背上110萬的債務。

她說，後續接觸到牧師與社工，在他們的協助下，以《消費者債務清理條例》進行債務更生，每個月只需繳納薪水扣除必要生活費的金額即可，更向民眾呼籲說「債務是可以解決的」。

與詐騙成一條龍

吳宗昇指出，現在許多非銀行的融資公司推出車貸、手機貸與商品貸，且大多數都有超貸的現象，如價值8000元的機車輕鬆就可以貸到幾十萬元，也常見到「還款期數短、利率高」、「催債手段凶狠」與「與詐騙集團連結」等狀況。

他指出，目前面對這些非銀行的融資貸款，仍舊是「無法可管」、「主管機關不明」的狀況。吳宗昇呼籲，行政院應儘速提出《融資公司法》草案，立法院應儘速通過。

明定《融資公司法》

卡債受害者自救會與台北律師公會債務清理委員會表示，該草案內容應包括：「融資公司負責人應有資格限制，若有不適當前科應排除」、「融資公司借貸前應先徵信，應有借貸金額的上限」、「融資公司借貸的不當複利、利息或違約金應有上限」與「債務催收應合法妥適，不得暴力討債」等規定。

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債務 公司法 詐騙集團

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