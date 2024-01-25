高雄男欠繳11萬罰單 查封房產驚見原民「石板屋」

高雄蕭姓男子積欠酒駕罰單及欠稅共11萬元，行政執行署多次催繳無門，執行官發現蕭男名下有3筆持分房產，到場準備查封時，驚見蕭男房產是原住民傳統「石板屋」，屋內布置簡陋，蕭還有疾病纏身，最後執行官同意他以每月5千元分期繳交罰金，不執行查封程序。

家住高雄茂林的蕭姓原住民，因滯欠酒駕罰鍰及牌照稅達11萬餘元，因多次逾期未繳，被移送到高雄分署執行，執行官多次催繳及銀行存款扣押皆無所獲後，決定將他名下持有1/2的3筆土地查封，準備進行拍賣程序。

不過，蕭男持分土地位於偏遠山區，執行官擔心查封拍賣也難以拍出，特地前往山區查訪，結果到場就發現蕭男的房產是原住民傳統石板屋，門、窗皆為粗糙木作，屋內只有簡單布置。

當時人也在家的蕭男，說話時神情恍惚、目光呆滯，根本不曉得他在說什麼。經蕭男舅舅出面代答，執行官才知道蕭男因罹患風濕、痛風等病症，不知何故神智經常混亂，目前無工作也沒固定收入，只能過著清貧生活。