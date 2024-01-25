台中恐怖社區保全...猛拉女住戶到監視器死角強吻襲胸

台中黃姓男子在社區擔任保全，明知工作應維護社區安全，他卻趁1名夜歸女住戶凌晨回家時尾隨在後，還猛拉到監視器死角朝她強吻、襲胸，女子嚇到尖叫報警，黃落網後全部坦承，但女子堅決不願意和解，法院審酌後依強制猥褻罪判他有期徒刑8月，可上訴。

檢警調查，黃男擔任西屯區某社區保全，2013年3月7日間社區女住戶凌晨2點多回家，黃見對方隻身一人走到電梯口前，他竟強行拉住女子往監視器死角，並抱住、強吻對方，還伸鹹豬手亂摸她肚子、胸部等部位猥褻。

女子遇害到嚇到立刻報案，警方隨即循線逮到黃男，檢方根據雙方證詞、監視器畫面等，認定黃犯嫌重大，依強制猥褻罪嫌起訴他。

台中地院審理時，黃男均坦承不諱，被害女子也指證歷歷，社區監視器也拍下作案前後畫面，法院認為，黃先強抱女子後又親吻嘴巴、撫摸胸部及腹部，行為時序緊接相連，應論為一罪。

法院審酌，黃男為滿足性慾，違反女住戶意願強行抱住她親吻、摸胸猥褻，缺乏對他人性自主尊重，造成女子身心嚴重受創。