快訊

3月19日出發！白沙屯媽祖今年往北港進香日程擲定 全程「去緩回急」

台積電大漲15元成穩盤要角 台股終場漲126點收18,002點

泰越捷航空2月無預警停飛札幌包機 估千名旅客受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中恐怖社區保全...猛拉女住戶到監視器死角強吻襲胸

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子在社區擔任保全，明知工作應維護社區安全，他卻趁1名夜歸女住戶凌晨回家時尾隨在後，還猛拉到監視器死角朝她強吻、襲胸，女子嚇到尖叫報警，黃落網後全部坦承，但女子堅決不願意和解，法院審酌後依強制猥褻罪判他有期徒刑8月，可上訴。

檢警調查，黃男擔任西屯區某社區保全，2013年3月7日間社區女住戶凌晨2點多回家，黃見對方隻身一人走到電梯口前，他竟強行拉住女子往監視器死角，並抱住、強吻對方，還伸鹹豬手亂摸她肚子、胸部等部位猥褻。

女子遇害到嚇到立刻報案，警方隨即循線逮到黃男，檢方根據雙方證詞、監視器畫面等，認定黃犯嫌重大，依強制猥褻罪嫌起訴他。

台中地院審理時，黃男均坦承不諱，被害女子也指證歷歷，社區監視器也拍下作案前後畫面，法院認為，黃先強抱女子後又親吻嘴巴、撫摸胸部及腹部，行為時序緊接相連，應論為一罪。

法院審酌，黃男為滿足性慾，違反女住戶意願強行抱住她親吻、摸胸猥褻，缺乏對他人性自主尊重，造成女子身心嚴重受創。

法院考量，黃男犯後坦承，積極表示願意和女子和解、賠償，但因對方無意願無法成立，審酌黃目前擔任保全及其月收入等一切情狀，依強制猥褻罪判他有期徒刑8月。

黃姓保全趁夜歸女住戶回家時強拉她到監視器死角強吻、襲胸猥褻。示意圖／ingimage
黃姓保全趁夜歸女住戶回家時強拉她到監視器死角強吻、襲胸猥褻。示意圖／ingimage

猥褻 監視器 保全

延伸閱讀

基隆新豐街行人通行難 居民膽顫心驚將改善

只因超級富豪住進社區 男子三個月免房租還多賺16萬元

影／冷到扛不住？合歡山下雪 武嶺監視器卻陣亡惹怨

11月嬰疑遭口罩悶死…父見監視器畫面「還原致命5分鐘」 告公托3人過失致死

相關新聞

台中恐怖社區保全...猛拉女住戶到監視器死角強吻襲胸

台中黃姓男子在社區擔任保全，明知工作應維護社區安全，他卻趁1名夜歸女住戶凌晨回家時尾隨在後，還猛拉到監視器死角朝她強吻、...

23歲狠父虐打1歲兒腦傷癱瘓嫌判太重 小孩治療復健月花5萬全民埋單

吳姓男子因從事網路拍賣生意而作息不穩定，不滿1歲兒子哭鬧、摔東西，前年連續多次拿塑膠棍狂毆兒子頭部，導致腦傷癱瘓、發展遲...

機車、手機都能貸？ 律師：應設專法管制

車貸、手機貸等非銀行融資目前仍是無法可管，債務規模上看千億，甚至逼著民眾走上絕路！輔仁大學社會系副教授吳宗昇25日說，這些類型的借貸不僅利率高，且催債手段凶狠。台北律師公會債務清理委員會主委林永頌呼籲，政府應儘速制定《融資公司法》，規定借貸金額、利息上限，且明定主管機關。 債務可申請更生

高雄男欠繳11萬罰單 查封房產驚見原民「石板屋」

高雄蕭姓男子積欠酒駕罰單及欠稅共11萬元，行政執行署多次催繳無門，執行官發現蕭男名下有3筆持分房產，到場準備查封時，驚見...

顏寬恒豪宅、涉詐助理費再開庭 1747萬金流仍待釐清

國民黨立委顏寬恒因捲入沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費遭台中地檢署起訴，台中地院今開庭傳訊7名證人，聚焦牽線豪宅買賣的建設公司...

專案執行滯欠酒毒駕罰鍰 台南3男存款遭查扣後繳清

執行署台南分署持續進行第四波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，46歲陳姓男子去年8月間騎乘微型電動二輪車拒酒測、28歲林姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。