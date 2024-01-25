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10空殼公司詐外籍移工仲介費2500萬 雲檢起訴4人

中央社／ 雲林縣25日電

雲檢發現越南裔新住民阮氏女子、王姓及魏姓男子、阮姓逃逸移工等人從民國109年起開設多家空殼公司引進外籍移工，不法所得達2500萬，日前偵結，將王男等4人提起公訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，基隆市專勤隊去年接獲情資，疑似有越南裔新住民利用在仲介公司上班職務之便，透過不法手段，非法引進大批越南籍移工，移工誤信為合法引入遂繳交高額仲介費用，牟取暴利。

基隆市專勤隊報請雲林地檢署檢察官段可芳指揮偵辦，共計出動130多人，兵分多路前往台中市、彰化縣及雲林縣等地執行搜索及行政查察，共計搜索8處、行政查察3處，查扣手機及帳冊等相關證物，並循線追查出9家虛設空殼公司。

經查，王男和魏男合開2家人力仲介公司，阮氏女子為其中1家公司業務經理，負責翻譯及移工管理，而阮姓逃逸外勞為阮氏女子同居男友，協助管理越南籍移工。

檢方指出，王男等3人與其他10家公司負責人以不實資料成立空殼公司及工廠，利用人頭反覆加退保方式虛報公司及工廠勞保投保人數，以提高移工聘僱名額，取得聘僱許可後，再招攬及誘騙越南籍移工來台工作，來台後卻在不同於勞動契約上所載地點從事內容不同的工作，向每名移工詐取新台幣10萬元仲介費。

檢方統計，王男等人以同樣手法，自109年起招募、媒介及引進約百餘名越南籍移工，不法所得估計高達2500萬元。

檢方經1年調查，日前偵查終結，認為阮氏女子等4人涉犯就業服務法、偽造文書、詐欺等罪嫌，提起公訴，另外配合的10名公司負責人，則均予以緩起訴處分。

移工 越南 雲林

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