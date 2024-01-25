快訊

首批一年兵今早入營 女友落淚喊「希望男友趕快出來」

蘆洲百坪空地成黑道靈堂 為何這精華地段受江湖青睞

108課綱讓運氣與實力接近 素養加大家長、孩子挑戰

專案執行滯欠酒毒駕罰鍰 台南3男存款遭查扣後繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

執行署台南分署持續進行第四波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，46歲陳姓男子去年8月間騎乘微型電動二輪車拒酒測、28歲林姓男子3年多前無照騎機車酒測超標，及43歲馮姓男子開車酒測超標挨罰拒繳。台南分署受理後，今年1月間經執行官陸續扣押其存款後全數繳清。

台南分署指出，陳於去年8月間騎乘微型電動二輪車行經台南南區大同路一段，經警攔查拒絕酒測及未依規定戴安全帽，被市警六分局裁處5100元外，欠繳使用牌照稅，合計尚欠2萬5285元，經移送分署強制執行。

經寄發通知，陳未自動繳納，執行人員1月間核發執行命令扣押存款，他收到執行命令後，日前自動到場繳清欠款。

另林於2020年間無駕駛執照騎乘機車行經北區公園南路，經警攔查後酒測超標，被市府交通局裁處罰鍰1萬5000元，林母委託友人至交通事件裁決中心領取裁決書並申請分期繳納，僅繳納1期後即未再繳納，經移送強制執行，尚欠1萬4000元。

分署寄發傳繳通知，林仍置之不理，1月間核發執行命令扣押存款，經回復足額扣押，全數清償。

此外，馮於去年6月間駕駛轎車行經東區裕信及裕農路，經警攔查後酒測超標，被交通局裁處罰鍰3萬元並吊扣駕駛執照。分署收案後，執行人員核發執行命令扣押馮的存款，經回復足額扣押，全數清償。

執行署台南分署持續進行第四波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，計有3人酒測拒繳，1月間經執行官陸續扣押其存款後，全數繳清。圖／本報資料照
執行署台南分署持續進行第四波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，計有3人酒測拒繳，1月間經執行官陸續扣押其存款後，全數繳清。圖／本報資料照

酒測 超標 台南

延伸閱讀

外匯存款 年增率萎縮

央行揭露12月金融情況 兩指標看出股市散戶族群動態

毒駕男台中市區亂竄釀2死1傷上訴求輕判 今坐輪椅出庭…受害家屬盼重判

兒子違規毒駕欠繳裁罰9萬元 父刷卡繳清盼別再碰毒

相關新聞

23歲狠父虐打1歲兒腦傷癱瘓嫌判太重 小孩治療復健月花5萬全民埋單

吳姓男子因從事網路拍賣生意而作息不穩定，不滿1歲兒子哭鬧、摔東西，前年連續多次拿塑膠棍狂毆兒子頭部，導致腦傷癱瘓、發展遲...

國軍退役將校當「共諜」仍獲緩刑 但支付公庫金額翻5倍

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟當共諜吸收退役將領，違反國家安全法在台發展組織，一審判魏1年10月、錢1年徒刑，分...

台中恐怖社區保全...猛拉女住戶到監視器死角強吻襲胸

台中黃姓男子在社區擔任保全，明知工作應維護社區安全，他卻趁1名夜歸女住戶凌晨回家時尾隨在後，還猛拉到監視器死角朝她強吻、...

顏寬恒豪宅、涉詐助理費再開庭 1747萬金流仍待釐清

國民黨立委顏寬恒因捲入沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費遭台中地檢署起訴，台中地院今開庭傳訊7名證人，聚焦牽線豪宅買賣的建設公司...

專案執行滯欠酒毒駕罰鍰 台南3男存款遭查扣後繳清

執行署台南分署持續進行第四波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，46歲陳姓男子去年8月間騎乘微型電動二輪車拒酒測、28歲林姓...

空軍女中士缺錢 吞掉同事年資費涉貪汙被起訴

新北淡水空軍黃姓女中士因欠款急需用錢，涉利用職務上掌管補繳年資等業務，2018年6月間至2022年6間月，涉向12名士兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。