專案執行滯欠酒毒駕罰鍰 台南3男存款遭查扣後繳清
執行署台南分署持續進行第四波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，46歲陳姓男子去年8月間騎乘微型電動二輪車拒酒測、28歲林姓男子3年多前無照騎機車酒測超標，及43歲馮姓男子開車酒測超標挨罰拒繳。台南分署受理後，今年1月間經執行官陸續扣押其存款後全數繳清。
台南分署指出，陳於去年8月間騎乘微型電動二輪車行經台南南區大同路一段，經警攔查拒絕酒測及未依規定戴安全帽，被市警六分局裁處5100元外，欠繳使用牌照稅，合計尚欠2萬5285元，經移送分署強制執行。
經寄發通知，陳未自動繳納，執行人員1月間核發執行命令扣押存款，他收到執行命令後，日前自動到場繳清欠款。
另林於2020年間無駕駛執照騎乘機車行經北區公園南路，經警攔查後酒測超標，被市府交通局裁處罰鍰1萬5000元，林母委託友人至交通事件裁決中心領取裁決書並申請分期繳納，僅繳納1期後即未再繳納，經移送強制執行，尚欠1萬4000元。
分署寄發傳繳通知，林仍置之不理，1月間核發執行命令扣押存款，經回復足額扣押，全數清償。
此外，馮於去年6月間駕駛轎車行經東區裕信及裕農路，經警攔查後酒測超標，被交通局裁處罰鍰3萬元並吊扣駕駛執照。分署收案後，執行人員核發執行命令扣押馮的存款，經回復足額扣押，全數清償。
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