快訊

首批一年兵今早入營 女友落淚喊「希望男友趕快出來」

蘆洲百坪空地成黑道靈堂 為何這精華地段受江湖青睞

108課綱讓運氣與實力接近 素養加大家長、孩子挑戰

空軍女中士缺錢 吞掉同事年資費涉貪汙被起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北淡水空軍黃姓女中士因欠款急需用錢，涉利用職務上掌管補繳年資等業務，2018年6月間至2022年6間月，涉向12名士兵收取款項，但未上繳或詐領差額，侵占己用，不法金額13萬餘元。士林地檢署偵結依貪汙治罪條例等罪嫌起訴。

起訴指出，黃女在2018年3月間至2022年7月，任職駐地在淡水空軍，負責管理士官兵差假、育嬰留職停薪、購買年資、補繳年資等業務，職務上持有代辦款項，卻因需錢孔急，涉利用職務上機會侵占入己或詐領差額。

黃女在2020年6月7日，通知黃姓下士，欲收取購買義務役轉任士官年資費用，待同仁匯款後，涉嫌侵占非公用私有財物，沒把款項交給旅部負責單位，反而侵占入己。另有同事育嬰留職停薪，黃也涉謊報提高費用「可購買6個月育嬰留職停薪年資，服役滿20年後可併計服役年資」 導致同事匯款1萬餘元，詐得其中4千餘元。

多名一等兵應補繳年資1千餘元，黃卻傳訊稱，購買年資費用每人均2678元，並從中詐取差額。直到2022年6月間，黃女又多次傳訊給鐘姓上士稱「需補繳年資利息」上士匯款後發覺，自己早已辦理並完成年資補繳，報案舉報。

全案由新北信憲兵隊，新北市調查處送辦，一共追查出黃女涉圖得12名同仁的款項，共計13萬5161元。黃女供稱，她積欠款項缺錢，才會用年資補繳等事由，侵占、詐取款項，東窗事發後有返還部分同事款項。

檢方認定，黃姓女中士涉犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌」「公務員利用職務上之機會詐取財物罪 」依法起訴。

士林地檢署今午再約談5人釐清案情。圖／本報資料照片
士林地檢署今午再約談5人釐清案情。圖／本報資料照片

侵占 空軍

延伸閱讀

國軍退役將校當「共諜」仍獲緩刑 但支付公庫金額翻5倍

空軍澎湖基地打鬧玩過頭 強脫學弟褲、掰腳舔生殖器

空軍前防砲參謀長淪共諜 更二審無罪改判有罪快步衝出法庭

開「擊落三聯單」助詐團黑吃黑 汰除女警「賓利姐」貪汙起訴

相關新聞

23歲狠父虐打1歲兒腦傷癱瘓嫌判太重 小孩治療復健月花5萬全民埋單

吳姓男子因從事網路拍賣生意而作息不穩定，不滿1歲兒子哭鬧、摔東西，前年連續多次拿塑膠棍狂毆兒子頭部，導致腦傷癱瘓、發展遲...

國軍退役將校當「共諜」仍獲緩刑 但支付公庫金額翻5倍

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟當共諜吸收退役將領，違反國家安全法在台發展組織，一審判魏1年10月、錢1年徒刑，分...

台中恐怖社區保全...猛拉女住戶到監視器死角強吻襲胸

台中黃姓男子在社區擔任保全，明知工作應維護社區安全，他卻趁1名夜歸女住戶凌晨回家時尾隨在後，還猛拉到監視器死角朝她強吻、...

顏寬恒豪宅、涉詐助理費再開庭 1747萬金流仍待釐清

國民黨立委顏寬恒因捲入沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費遭台中地檢署起訴，台中地院今開庭傳訊7名證人，聚焦牽線豪宅買賣的建設公司...

專案執行滯欠酒毒駕罰鍰 台南3男存款遭查扣後繳清

執行署台南分署持續進行第四波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，46歲陳姓男子去年8月間騎乘微型電動二輪車拒酒測、28歲林姓...

空軍女中士缺錢 吞掉同事年資費涉貪汙被起訴

新北淡水空軍黃姓女中士因欠款急需用錢，涉利用職務上掌管補繳年資等業務，2018年6月間至2022年6間月，涉向12名士兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。