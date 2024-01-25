快訊

首批一年兵今早入營 女友落淚喊「希望男友趕快出來」

蘆洲百坪空地成黑道靈堂 為何這精華地段受江湖青睞

108課綱讓運氣與實力接近 素養加大家長、孩子挑戰

洩密讓養生館免罰、毀資料包庇違建 基府拆除組長判關7年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基隆市政府都市發展處前拆除組長張來賢暗中幫助養生館業者躲避稽查和裁罰，再接受業者招待餐飲、蜆錠，他也包庇違建戶，未依法執行「即報即拆」的個案，最高法院依貪汙治罪條例公務員對主管事務圖利等罪判張7年6月徒刑定讞。

案發後，張來賢2020年12月22日申請退休，而基隆市政府也在2021年3月12日核准，讓張成功退休。

張來賢1991年起任職於基隆市政府，2011年間擔任拆除組組長直到退休，負責拆除組人員、業務調配及管理等；張來賢在飯局認識養生館業者，三度提前洩漏稽查時間，「是今天中午，這樣聽得懂」、「下午休息，下午休息」，讓業者先行店休而順利躲避查緝，免於挨罰24萬元，事後業者再於KTV招待張飲酒、餐食，並提供蜆錠。

另外，市府拆除組人員2019年9月間，前往和平島要拆除一處違章建築時，張來賢接獲屋主來電後，打電話要求拆除組人員暫停執行，「現在在和平島嗎」、「讓他自己處理啦」，事後未確認屋主是否自行拆除，或再安排拆除作業，圖利屋主保有違章建築。

市府2020年4月間查報拆除基隆中正區某處施工中的違章建築，屬於「即報即拆」個案，但張來賢在排定拆除日的前一天接受當事人請託，對方還稱會以請客餐宴回報，張決定不拆除，還把相關資料撕毀，丟在市府垃圾桶。

張否認犯行，一審依公務員對非主管事務圖利等罪判處張來賢7年6月徒刑，褫奪公權4年；二審撤銷原判決，但仍依公務員對非主管事務圖利等罪判處張7年6月徒刑，褫奪公權4年；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

前拆除組長張來賢暗中幫助養生館業者躲避稽查和裁罰，再接受業者招待餐飲、蜆錠，他也包庇違建戶，最高法院依貪汙治罪條例判張7年6月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
前拆除組長張來賢暗中幫助養生館業者躲避稽查和裁罰，再接受業者招待餐飲、蜆錠，他也包庇違建戶，最高法院依貪汙治罪條例判張7年6月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

基隆 主管

延伸閱讀

國防大學文職教師遭控洩密 調查發現沒有違法事證

遭控違建圈地盜水把竹北公園切半 廟方：好意供里民休憩

潛艦國造案 郭璽提2事證告發馬文君涉洩密

「60萬買條人命很划算了」 北市刑警栽槍恐嚇又洩密...確定要入獄！

相關新聞

23歲狠父虐打1歲兒腦傷癱瘓嫌判太重 小孩治療復健月花5萬全民埋單

吳姓男子因從事網路拍賣生意而作息不穩定，不滿1歲兒子哭鬧、摔東西，前年連續多次拿塑膠棍狂毆兒子頭部，導致腦傷癱瘓、發展遲...

國軍退役將校當「共諜」仍獲緩刑 但支付公庫金額翻5倍

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟當共諜吸收退役將領，違反國家安全法在台發展組織，一審判魏1年10月、錢1年徒刑，分...

專案執行滯欠酒毒駕罰鍰 台南3男存款遭查扣後繳清

執行署台南分署持續進行第四波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，46歲陳姓男子去年8月間騎乘微型電動二輪車拒酒測、28歲林姓...

空軍女中士缺錢 吞掉同事年資費涉貪汙被起訴

新北淡水空軍黃姓女中士因欠款急需用錢，涉利用職務上掌管補繳年資等業務，2018年6月間至2022年6間月，涉向12名士兵...

洩密讓養生館免罰、毀資料包庇違建 基府拆除組長判關7年半定讞

基隆市政府都市發展處前拆除組長張來賢暗中幫助養生館業者躲避稽查和裁罰，再接受業者招待餐飲、蜆錠，他也包庇違建戶，未依法執...

開公務車載子女出遊辯送禮給傅崐萁 高樹鄉前鄉長被判刑

屏東縣高樹鄉前鄉長廖文賢開公務車載家人到花蓮、台中等地旅遊，3天油錢全報公帳核銷，廖遭人舉報後辯稱他是為了送鳳梨給時任花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。