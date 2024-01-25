洩密讓養生館免罰、毀資料包庇違建 基府拆除組長判關7年半定讞

基隆市政府都市發展處前拆除組長張來賢暗中幫助養生館業者躲避稽查和裁罰，再接受業者招待餐飲、蜆錠，他也包庇違建戶，未依法執行「即報即拆」的個案，最高法院依貪汙治罪條例公務員對主管事務圖利等罪判張7年6月徒刑定讞。

案發後，張來賢2020年12月22日申請退休，而基隆市政府也在2021年3月12日核准，讓張成功退休。

張來賢1991年起任職於基隆市政府，2011年間擔任拆除組組長直到退休，負責拆除組人員、業務調配及管理等；張來賢在飯局認識養生館業者，三度提前洩漏稽查時間，「是今天中午，這樣聽得懂」、「下午休息，下午休息」，讓業者先行店休而順利躲避查緝，免於挨罰24萬元，事後業者再於KTV招待張飲酒、餐食，並提供蜆錠。

另外，市府拆除組人員2019年9月間，前往和平島要拆除一處違章建築時，張來賢接獲屋主來電後，打電話要求拆除組人員暫停執行，「現在在和平島嗎」、「讓他自己處理啦」，事後未確認屋主是否自行拆除，或再安排拆除作業，圖利屋主保有違章建築。

市府2020年4月間查報拆除基隆中正區某處施工中的違章建築，屬於「即報即拆」個案，但張來賢在排定拆除日的前一天接受當事人請託，對方還稱會以請客餐宴回報，張決定不拆除，還把相關資料撕毀，丟在市府垃圾桶。