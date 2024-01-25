快訊

首批一年兵今早入營 女友落淚喊「希望男友趕快出來」

蘆洲百坪空地成黑道靈堂 為何這精華地段受江湖青睞

108課綱讓運氣與實力接近 素養加大家長、孩子挑戰

23歲狠父虐打1歲兒腦傷癱瘓嫌判太重 小孩治療復健月花5萬全民埋單

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

吳姓男子不滿1歲兒子哭鬧，連續多次拿塑膠棍狂毆兒子頭部，導致腦傷癱瘓、發展遲緩，最高法院依對於未滿18歲之人凌虐致重傷罪判刑8年10月定讞。示意圖／ingimage
吳姓男子不滿1歲兒子哭鬧，連續多次拿塑膠棍狂毆兒子頭部，導致腦傷癱瘓、發展遲緩，最高法院依對於未滿18歲之人凌虐致重傷罪判刑8年10月定讞。示意圖／ingimage
吳姓男子因從事網路拍賣生意而作息不穩定，不滿1歲兒子哭鬧、摔東西，前年連續多次拿塑膠棍狂毆兒子頭部，導致腦傷癱瘓、發展遲緩，被判定為中度身心障礙，最高法院依對於未滿18歲之人凌虐致重傷罪判刑8年10月定讞。

吳被羈押於看守所期間，妻子生下第二胎還與另一名吳姓男子同居，兩人也聯手虐死剛出生1個月的小兒子，被地檢署羈押。

吳（23歲）與妻子（20歲）2021年9月生下兒子，他2022年8月開始不滿兒子哭鬧、丟摔東西，影響自己休息，便以每周一次的頻率，在高雄市租屋處拿塑膠棍鞭打兒子大腿等處，且當兒子大聲尖叫時，吳情緒失控還會打兒子頭部，導致頭、臉、胸腹部、四肢多處瘀傷。

吳2022年11月10日晚間再度拿塑膠棍毆打兒子頭部和大腿，導致顱內出血、顱骨骨折、雙眼視網膜出血，妻子發現狀況有異送醫急救，醫院通報社會局，並報警處理。

吳的兒子因腦傷而半身癱瘓、全面性發展遲緩，必須長期接受治療，後續可能長期臥床、生活無法自理，被判定為中度身心障礙，醫院通報社會局，並報警處理。

一審認為吳的兒子毫無自我保護及說話能力，以哭鬧表達情緒是常態自然反應，吳身為父親，不思耐心教養，僅因兒子哭鬧，便長達3個多月每周持塑膠棍毆打男童，造成重傷害，符合凌虐定義，依重傷害罪判刑，依對於未滿18歲之人凌虐致重傷罪判8年10月徒刑。

吳上訴認為一審量刑過重，且他案發時年僅23歲，工作不穩定，家中經濟負擔重，但因長時間照顧兒子且要工作負擔家中經濟，又因兒子吵鬧才會情緒失控，他從小在家暴環境中成長，認為教育方式只有體罰一途，他並非以凌虐弱小為樂。

二審指出，依高雄市政府陳述意見指出，吳和妻子從未帶兒子打過預防針，也不願意接受社會局協助，再者男嬰長期受虐，如今治療和生活費用均由市府支付，月花費高達5萬元以上，且復健、看護之路遙遙無期，吳和妻子也從未支付費用，更未關心兒子的生活細節。

二審不採信吳的上訴主張，認為一審量刑並未過重，而駁回吳的上訴；案件上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

情緒 失控

延伸閱讀

中國消費內捲！麥當勞推44元雙牛堡 訂餐系統隨即癱瘓

新北幼兒猝死 社會局：從未恢復托嬰中心口罩令

台中南區樹義里長拿紅包約長者出遊 今判當選無效確定

埔里馬卡龍名店453公斤原料過期...被罰6萬上訴仍敗訴

相關新聞

23歲狠父虐打1歲兒腦傷癱瘓嫌判太重 小孩治療復健月花5萬全民埋單

吳姓男子因從事網路拍賣生意而作息不穩定，不滿1歲兒子哭鬧、摔東西，前年連續多次拿塑膠棍狂毆兒子頭部，導致腦傷癱瘓、發展遲...

國軍退役將校當「共諜」仍獲緩刑 但支付公庫金額翻5倍

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟當共諜吸收退役將領，違反國家安全法在台發展組織，一審判魏1年10月、錢1年徒刑，分...

顏寬恒豪宅、涉詐助理費再開庭 1747萬金流仍待釐清

國民黨立委顏寬恒因捲入沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費遭台中地檢署起訴，台中地院今開庭傳訊7名證人，聚焦牽線豪宅買賣的建設公司...

專案執行滯欠酒毒駕罰鍰 台南3男存款遭查扣後繳清

執行署台南分署持續進行第四波強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案，46歲陳姓男子去年8月間騎乘微型電動二輪車拒酒測、28歲林姓...

空軍女中士缺錢 吞掉同事年資費涉貪汙被起訴

新北淡水空軍黃姓女中士因欠款急需用錢，涉利用職務上掌管補繳年資等業務，2018年6月間至2022年6間月，涉向12名士兵...

洩密讓養生館免罰、毀資料包庇違建 基府拆除組長判關7年半定讞

基隆市政府都市發展處前拆除組長張來賢暗中幫助養生館業者躲避稽查和裁罰，再接受業者招待餐飲、蜆錠，他也包庇違建戶，未依法執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。