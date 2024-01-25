23歲狠父虐打1歲兒腦傷癱瘓嫌判太重 小孩治療復健月花5萬全民埋單

吳姓男子不滿1歲兒子哭鬧，連續多次拿塑膠棍狂毆兒子頭部，導致腦傷癱瘓、發展遲緩，最高法院依對於未滿18歲之人凌虐致重傷罪判刑8年10月定讞。示意圖／ingimage 吳姓男子因從事網路拍賣生意而作息不穩定，不滿1歲兒子哭鬧、摔東西，前年連續多次拿塑膠棍狂毆兒子頭部，導致腦傷癱瘓、發展遲緩，被判定為中度身心障礙，最高法院依對於未滿18歲之人凌虐致重傷罪判刑8年10月定讞。

吳被羈押於看守所期間，妻子生下第二胎還與另一名吳姓男子同居，兩人也聯手虐死剛出生1個月的小兒子，被地檢署羈押。

吳（23歲）與妻子（20歲）2021年9月生下兒子，他2022年8月開始不滿兒子哭鬧、丟摔東西，影響自己休息，便以每周一次的頻率，在高雄市租屋處拿塑膠棍鞭打兒子大腿等處，且當兒子大聲尖叫時，吳情緒失控還會打兒子頭部，導致頭、臉、胸腹部、四肢多處瘀傷。

吳2022年11月10日晚間再度拿塑膠棍毆打兒子頭部和大腿，導致顱內出血、顱骨骨折、雙眼視網膜出血，妻子發現狀況有異送醫急救，醫院通報社會局，並報警處理。

吳的兒子因腦傷而半身癱瘓、全面性發展遲緩，必須長期接受治療，後續可能長期臥床、生活無法自理，被判定為中度身心障礙，醫院通報社會局，並報警處理。

一審認為吳的兒子毫無自我保護及說話能力，以哭鬧表達情緒是常態自然反應，吳身為父親，不思耐心教養，僅因兒子哭鬧，便長達3個多月每周持塑膠棍毆打男童，造成重傷害，符合凌虐定義，依重傷害罪判刑，依對於未滿18歲之人凌虐致重傷罪判8年10月徒刑。

吳上訴認為一審量刑過重，且他案發時年僅23歲，工作不穩定，家中經濟負擔重，但因長時間照顧兒子且要工作負擔家中經濟，又因兒子吵鬧才會情緒失控，他從小在家暴環境中成長，認為教育方式只有體罰一途，他並非以凌虐弱小為樂。

二審指出，依高雄市政府陳述意見指出，吳和妻子從未帶兒子打過預防針，也不願意接受社會局協助，再者男嬰長期受虐，如今治療和生活費用均由市府支付，月花費高達5萬元以上，且復健、看護之路遙遙無期，吳和妻子也從未支付費用，更未關心兒子的生活細節。

二審不採信吳的上訴主張，認為一審量刑並未過重，而駁回吳的上訴；案件上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。