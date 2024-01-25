快訊

文化幣爭議 竟買化妝品、收購轉售…文化部：停權並視情節法辦

LINE免費貼圖11款來了！新年吉祥話「龍來運轉」爽用半年 這款還能永久使用

高雄殯葬處4殯葬業者0元「圍標」拉高中籤率 落榜還被檢調查辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市立殯儀館外觀。本報資料照片
高雄市立殯儀館外觀。本報資料照片
高雄市殯葬處辦理400萬元的勞務委託案，獲得標案的廠商可優先接洽家屬，若標價相同，則由抽籤方式決標。郭姓男子和吳姓、張姓、廖姓同業合作，以4家廠商投標增加中籤率，未料中途殺出程咬金，郭男等4人落榜，圍標不成還被檢調盯上，雄檢今依採購法起訴郭男等4人。

檢方調查，殯葬處辦理預算400餘萬元的「109年度冷凍室、停柩室、禮廳及運屍等現場勞務委託」採購案，依據規定，若2家以上廠商標價相同，將採抽籤方式決定得標廠商。

經營殯葬公司的郭姓男子有意將公司盤讓給張姓、吳姓男子，由於標案規定要有3家以上公司投標，於是郭男以名下兩家公司投標，吳男再以自己經營的禮儀公司參與標案，為了增加中籤率，郭、吳再邀請廖男參與。

原定4家公司投標，只要中籤都是「自己人」得標，沒料2019年12月9日上午10點開標時，因郭男等4家業者押標金連號且為同一帳戶所開立，遭質疑「圍標」，當場宣布廢標。

4天後，殯葬處再次開標，郭男等人再以4家公司投標，沒料此次殺出程咬金，另一家殯葬業者也用0元投標，開標確定有5家廠商以0元投標，依規定抽籤時，結果卻是另家殯葬業中籤。

郭男等人圍標不成，還因涉嫌圍標遭檢調偵辦，雄檢陸續傳喚郭男等人到案說明，他們對案情避重就輕，但因相關事證明確，檢方認為郭男4人涉犯政府採購法中的詐欺圍標罪，偵結後今起訴涉案犯嫌。

高雄市 詐欺

延伸閱讀

高雄住宅租金調高坪數縮水 3大親民地段可考慮

美女發言人、高雄熊合推黃色小鴨 搭小鴨計程車有「彩蛋」

高雄女開車低頭撿手機 車毀、路燈被撞躺路中

影／裝置藝術？高雄高速公路「3隻黑羊」爆紅 寺廟主委曝有洋蔥！

相關新聞

國軍退役將校當「共諜」仍獲緩刑 但支付公庫金額翻5倍

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟當共諜吸收退役將領，違反國家安全法在台發展組織，一審判魏1年10月、錢1年徒刑，分...

高雄殯葬處4殯葬業者0元「圍標」拉高中籤率 落榜還被檢調查辦

高雄市殯葬處辦理400萬元的勞務委託案，獲得標案的廠商可優先接洽家屬，若標價相同，則由抽籤方式決標。郭姓男子和吳姓、張姓...

無業男玩傳說對決假扮小學生 竟誘女童視訊裸聊偷截圖

新竹無業的周姓男子，透過手機遊戲「傳說對決」認識國小女童小婷（化名），竟謊稱自己也是小學生，騙小婷在視訊時摸下體再趁機截...

「全民監票」理事長拍人家投票影像逆轉有罪 高院判拘役58日

「全民監票行動聯盟」理事長花莉娜於2022年「九合一」選舉時，在投開票所架設攝影機拍攝民眾投票，檢方認花干擾投票，依違反...

影／沙鹿豪宅案...勝選後首次出庭 顏寬恒：平常心捍衛清白

國民黨立委顏寬恒因捲入沙鹿豪宅涉假買賣、詐領助理費遭台中地檢署起訴，台中地院今再開庭，顏這次是立委勝選後首次出庭，被問到...

遭國道對向車輪砸中 夫妻天人永隔！這原因肇事男判無罪

國道3號北上384.8公里處燕巢路段，前年1月洪姓男子駕駛聯結車行駛該處南向車道，因車輪意外脫落砸中北向車道某休旅車頂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。