高雄殯葬處4殯葬業者0元「圍標」拉高中籤率 落榜還被檢調查辦

高雄市立殯儀館外觀。本報資料照片 高雄市殯葬處辦理400萬元的勞務委託案，獲得標案的廠商可優先接洽家屬，若標價相同，則由抽籤方式決標。郭姓男子和吳姓、張姓、廖姓同業合作，以4家廠商投標增加中籤率，未料中途殺出程咬金，郭男等4人落榜，圍標不成還被檢調盯上，雄檢今依採購法起訴郭男等4人。

檢方調查，殯葬處辦理預算400餘萬元的「109年度冷凍室、停柩室、禮廳及運屍等現場勞務委託」採購案，依據規定，若2家以上廠商標價相同，將採抽籤方式決定得標廠商。

經營殯葬公司的郭姓男子有意將公司盤讓給張姓、吳姓男子，由於標案規定要有3家以上公司投標，於是郭男以名下兩家公司投標，吳男再以自己經營的禮儀公司參與標案，為了增加中籤率，郭、吳再邀請廖男參與。

原定4家公司投標，只要中籤都是「自己人」得標，沒料2019年12月9日上午10點開標時，因郭男等4家業者押標金連號且為同一帳戶所開立，遭質疑「圍標」，當場宣布廢標。

4天後，殯葬處再次開標，郭男等人再以4家公司投標，沒料此次殺出程咬金，另一家殯葬業者也用0元投標，開標確定有5家廠商以0元投標，依規定抽籤時，結果卻是另家殯葬業中籤。

郭男等人圍標不成，還因涉嫌圍標遭檢調偵辦，雄檢陸續傳喚郭男等人到案說明，他們對案情避重就輕，但因相關事證明確，檢方認為郭男4人涉犯政府採購法中的詐欺圍標罪，偵結後今起訴涉案犯嫌。