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無業男玩傳說對決假扮小學生 竟誘女童視訊裸聊偷截圖

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹無業的周姓男子，透過手機遊戲認識國小女童小婷（化名），竟謊稱自己也是小學生，騙小婷在視訊時摸下體再趁機截圖。示意圖／Ingimage
新竹無業的周姓男子，透過手機遊戲認識國小女童小婷（化名），竟謊稱自己也是小學生，騙小婷在視訊時摸下體再趁機截圖。示意圖／Ingimage
新竹無業的周姓男子，透過手機遊戲「傳說對決」認識國小女童小婷（化名），竟謊稱自己也是小學生，騙小婷在視訊時摸下體再趁機截圖，小婷母親驚覺有異，查看手機發現周男惡行。周男事後賠償30萬爭取和家屬和解，新竹地院再依使兒童被拍攝猥褻行為電子訊號罪，處周男有期徒刑1年10月，緩刑5年。

判決書指出，去年7月周男玩手機遊戲傳說對決時，以暱稱帳號ALICE，認識未滿12歲的女童小婷，見其年幼單純、容易信賴他人，竟謊稱自身也是國小學童，引誘小婷自行拍攝裸露影片，並使用通訊軟體將影片傳給他。

小婷將影片傳給周男後，周男經小婷同意，要求她開啟視訊，並觸摸下體給周男欣賞，過程中周男擷圖儲存影像。事後小婷母親察覺有異，經檢視手機內容後才發現周男惡行，立即報警。

法官審理，周男明知小婷未滿12歲，正值身心發展階段，判斷力及自我保護能力未臻成熟，竟為刺激、滿足一己私慾，引誘兒童自行拍攝並傳送猥褻行為影像，並在兒童裸露下體與其視訊聊天過程中，擷圖儲存兒童下體私密處裸露畫面影像，情節重大，對於兒童身心發展具有不良影響、性觀念偏差。

法官審酌周男犯後坦承犯行，並與家屬和解，支付30萬元損害賠償完畢，最終依使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，判處周男有期徒刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內提供240小時義務勞務，接受法治教育課程10場次。

猥褻 影片 小學生

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