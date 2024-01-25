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「全民監票」理事長拍人家投票影像逆轉有罪 高院判拘役58日

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「全民監票行動聯盟」理事長花莉娜於2022年「九合一」選舉時，在投開票所架設攝影機拍攝民眾投票，檢方認花干擾投票，依違反選舉罷免法起訴她。台北地方法院認為，花只是單純靜默拍攝，法律存有「模糊地帶」，判花無罪。檢方不服而上訴，台灣高等法院指花婦自承要「測試中選會執法能力」，今撤銷原判決，改判拘役58日。

花莉娜2022年11月26日中午在台北市萬興國小1年4班教室的投開票所僅10.7公尺外距離的走廊上，架設攝影機拍攝民眾投票，引起選民側目、閃避鏡頭，影響秘密投票，干擾他人投票。

投開票所陳姓主任管理員、警衛3度制止勸離，花婦還是持續攝影，花婦被控違反公職人員選舉罷免法、公民投票法「在投票所四周30公尺內干擾他人投票罪」。

花莉娜辯稱，拍攝排隊隊伍是要紀錄人數存證、確定選務有無違失，選定的地點也盡量在偏僻的投票所及走廊角落，否認犯行。

北院勘驗蒐證影像，認為花莉娜站在投票隊伍末端的後方靜默攝影，沒有以言語或肢體動作明示或暗示投票者應如何投票或放棄投票，此外，攝影機的位置也在投開票所之外，投票民眾是否會被花干預、擾亂、誘導，很可疑。合議庭認為，檢方指控花莉娜於「心理層面」干擾投票，不過，觀看影像最多只看到民眾回頭及離開，難以推測花有干擾行為。

北院認為單純靜默拍攝如沒有具體、積極影響他人，不等於「干擾」、「勸誘」，這種行為落在法律所定的「模糊地帶」，判決花婦無罪。

檢方上訴，高院審理認為花莉娜不否認自己是在測試中選會的「執法能力」，推翻一審見解，認定花婦的行為已構成妨害投票，改判她拘役58日，得易科罰金，可上訴。

全民監票行動聯盟理事長花莉娜。圖／視頻截圖
全民監票行動聯盟理事長花莉娜。圖／視頻截圖

投票 九合一選舉

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