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3前軍官洩密 判刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

海巡署前上校後勤官葉瑞璋、前警總上尉情報官崔沂生、退役中校軍官李慶賢，被大陸國安官員吸收當「共諜」，提供兵力駐地報告表、海巡署務會報、南沙太平島工程計畫書等機密文件，並獲取報酬，最高法院依違反國家安全法判葉八月徒刑定讞。

崔沂生先前已判刑一年四月定讞，其餘犯行更一審再判刑八月，他沒有上訴而確定；李慶賢先前判刑十月定讞，更一審再依違反國安法三罪各判七月、七月、一年二月徒刑，他上訴第三審，最高法院駁回確定。

崔沂生到大陸經商認識山東省濟南市、「北京七辦」、「上海楊浦」等國安單位及官員，引薦李慶賢認識，兩人表明加入組織，願意提供吸收我國退役公務員機會，並交付海巡署兵力駐地報告表相片檔、全台海防班哨配置資料、海岸巡防機關情報蒐集項目公文相片等機密資料。

李慶賢二○一三年四月遊說葉替「北京七辦」提供海巡署內部公務祕密資料，葉答應被吸收運用，交付南沙太平島交通基礎工程個案計畫書、海巡署署務會報資料，李也因而取得人民幣一萬二千元、新台幣一萬五千元，葉取得新台幣一萬五千元報酬。

高雄高分院更一審再判崔沂生八月徒刑、李慶賢三罪各判七月、七月、一年二月徒刑、葉瑞璋八月徒刑。李、葉上訴第三審，最高法院駁回，全案定讞。

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