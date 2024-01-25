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更2審又逆轉 辛澎生共諜案 改判6月
前空軍防砲指揮部上校參謀長辛澎生，被控為中共總政治部接觸高階軍職蒐集情報，一審被依國安法判刑六月，二審、更一審均認為無法證明與辛接觸者為中共總政治部人員，改判無罪，高雄高分院昨更二審宣判，認定與辛接觸者確實為中共總政人員，依發展組織未遂罪判刑六月，得易科罰金。
辛澎生為陸軍官校畢業，二○○八年十一月從空軍防砲指揮部參謀長退伍，中共總政治部人員與辛接觸，希望引介軍中部屬「交流」，並由總政部人員「趙明」負責接觸。
辛邀請軍中學弟謝嘉康（時任空軍防砲上校旅長，獲不起訴），共同到泰國旅遊與「趙明」等人打球。
隔年七月，上海世博會開幕，辛的楊姓女友人招待辛與謝赴陸旅遊，謝嘉康因軍職身分未能成行，改由父母、妻子及子女與辛同赴大陸，費用均由大陸支付。
之後同班人馬再赴馬來西亞，食宿同樣由大陸招待，辛還要謝嘉康「不要想太多，不要踩紅線，這是原則」，但歸國後，謝嘉康與妻子認為頻與大陸人士出遊不妥，拒絕辛等人邀約。
橋頭地院審理時，辛澎生辯稱不知「趙明」有軍方背景，每次出國都自費，但法官認定辛澎生與楊女助陸在台刺探軍情，依國家安全法判刑六月，得易科罰金。
二審認為「趙明」雖是大陸人士，但是否具軍方背景，並無宴飲或旅遊照片供佐證，檢調無法證明「趙明」真實身分，謝出國旅遊，非辛主動邀約，改判無罪。
經最高法院撤銷發回高雄高分院重新審理，更一審仍判辛無罪；但更二審合議庭認定「趙明」是中共總政人員，因之後謝並未再與辛澎生出國，辛犯行僅止於未遂，昨依發展組織未遂判辛澎生與楊女六月徒刑。
辛澎生昨到庭旁聽，宣判前雙手合十，得知改判有罪快步走出法庭，電話與人談及「還能上訴嗎？」面對媒體詢問不發一語。
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