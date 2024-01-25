搶SOGO大戰 爆水餃宴、立委收賄

前立委李全教2004年爆料指出當年太平洋SOGO 經營權之爭中，前太設集團總裁章民強曾給太平洋流通董事長李恒隆2千萬，李不久就帶章赴總統府吃水餃午餐。圖／聯合報系資料照

太平洋崇光百貨原隸屬太平洋建設集團百貨零售部門，一九八七年在政府開放外資經營百貨零售業時引進，業績長紅。但太設集團本業、業外投資績效不振，主導經營的日本ＳＯＧＯ也破產，連帶影響太平洋崇光百貨，各方勢力有意入主。二○○二年ＳＯＧＯ股東會改選董監事，經營權之爭卻未停歇，甚至跨黨派立委收賄案也起因ＳＯＧＯ，訴訟未了。

為永續經營，太平洋崇光百貨切斷與母集團太設的關係。二○○二年八月廿六日ＳＯＧＯ股東會改選董監事，太平洋建設章家退出，改由債權銀行團全面接管，外部董事賴永吉會計師擔任董事長，林華德出任董事會最高顧問。原本規畫董事長由太平洋流通公司董事長李恒隆擔任，最後卻換成賴永吉出任，原太設章家僅有章啟正以「自然人」身分繼續擔任董事。

同日，寒舍集團董事長蔡辰洋表示與仙妮蕾德創辦人陳得福夫婦，已經備妥約新台幣一百億資金，想接手太平洋崇光百貨。過沒幾天，寒舍集團與章家站在同陣線，寒舍集團目標是入股、取得經營權，章家希望再參與經營。但寒舍最後未買成。

二○○四年二月，時任立委李全教爆料指ＳＯＧＯ經營權之爭，章民強曾給李恒隆二千萬元，李不久就帶章赴總統府「吃水餃」，隨後章就與當時的財政部長顏慶章碰面商討相關事宜。但水餃宴相關人、時不清，總統府批「荒謬到極點」。但前立委劉文雄也質疑陳水扁一家人到太平洋百貨用禮券採購，是否與李申請用來「贈禮」或「交際費」的禮券有關？李當時說跟吳淑珍「不是一掛的」。

新光醫院前副院長黃芳彥坦承收受李百萬禮券。李強調送禮券對象是黃芳彥，請黃幫忙求證官邸沒管ＳＯＧＯ的事才放心。黃因捲入多起弊案，二○○八年祕密赴美，二○二一年一月死亡。

李恒隆為搶回落在遠東集團手中的ＳＯＧＯ經營權，推動公司法第九條修正，行賄立委廖國棟、陳超明、徐永明、蘇震清，二○二○年東窗事發，案件高院審理中。