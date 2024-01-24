假澳洲券商不法吸金近15億 北檢晚間聲押負責人等4人

阿格斯交易所在台販售澳洲券商「ACDEX」的境外基金，保證年獲利14％，還找金鐘主持人蔡尚樺主持代言，過去4年涉嫌不法吸金新台幣14億7434萬元（美金4865萬元），檢警調昨兵分16路搜索，共約談25人到案。檢方訊後依涉犯朝詐欺、銀行法、證券及投資信託顧問法，向法院聲押禁見阿格斯交易所負責人許獻中、薩摩亞商大華新瑞公司財務長張其元、薩摩亞商大華新瑞公司負責人林上紘及豐盛基金業務戴雨金共4人。

檢方諭知豐盛環球資本基金管理公司幹部林裕國、楊鳳珠各以500萬交保，提供帳戶的鄭姓女子限制住居，其餘被告均請回。

專案小組調查發現，許獻中與林上紘在中國香港註冊阿格斯交易所（Algo Cypher Decentralised Exchange），利用英文簡稱，自2019年至2023年間，對外自稱為澳洲外匯券商「ACDEX」在台推出網址為「www.acdex.io」的交易平台投資平台，招攬民眾投資名為「雙倉對衝外匯息差交易」的金融商品，投資人可向ACDEX券商開設兩個帳戶、交易相同標的，每日均得領取有息帳戶之隔夜利息，實際未將投資人投資款進行外匯保證金交易。

此外，薩摩亞商大華新瑞公司創設網站「FINDEX.WIN」，涉嫌替阿格斯交易所推售的金融商品，標榜投資人可獲取14％的年報酬。

調查局查出，2020年1月起，在台經核准設立的豐盛環球資本基金管理公司負責人劉光才，與林上紘等人合作，涉以境外基金形式包裝「雙倉對衝外匯息差交易」，與豐盛業務楊鳳珠合作，在國內陸續發行與銷售鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球基金，該基金的投資標的為ACDEX，宣稱年報酬率為14％，每半年配息一次，基金合約內約定，退還本金的保本條款，直到無法支付投資人利息後，事件才曝光。

據悉，阿格斯交易所在台銷售境外基金，不法吸金美金4865多萬元，折合新台幣14億7434萬元。目前約有數百人投資受害，檢方已向法院聲請查扣犯嫌相關1億1500萬元的動產及不動產。涉案的許等人，涉犯刑法詐欺、銀行法第29條之1的非法吸金、證券及投資信託顧問法第107條第2款的非法銷售境外基金等罪嫌。