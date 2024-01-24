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律師王晨桓涉ACE虛擬幣詐案！今晚7時開羈押庭 法界：准押機率高

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名列國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金數億元，檢警日前聲押7人獲准，日前發動第二波偵蒐，搜索、約談擔任「軍師」的建業法律事務所所長王晨桓到案，檢方訊後聲羈押5人，台北地院預計今天晚間7時起漏夜開庭審理。

檢警拘提後聲押的5人是王晨桓、誆稱MOCT（魔券幣） 將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、ACE職員高偉倫、自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。

檢警調本月初第一波搜索聲押潘奕彰7人全部獲准，本月23日第二波收網，在王晨桓相關住處、辦公室查獲現金近5千萬元；據了解，王晨桓告訴辦案人員，有大部分現金是向友人借來的，檢方認為王的辯詞不合理，對王聲押禁見。

王晨桓被聲押禁見訊息傳出，法界騷動。有法界人士說，律師替客戶執行業務為求當事人深夜辦保，在事務所或家中放數十萬或百萬元現金頗為平常，以避免客戶深夜辦保無法籌措保金而影響權益。

法界人士說，不過，像王晨桓的處所被查獲如此巨額現金，王的辯詞且難以被辦案人員採信，法官裁准王晨桓羈押禁見的機率高。

ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案檢方聲押律師王晨桓等人，全案查扣4億7000萬元現金。圖／本報記者翻攝
ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案檢方聲押律師王晨桓等人，全案查扣4億7000萬元現金。圖／本報記者翻攝
律師王晨桓。圖／翻攝臉書
律師王晨桓。圖／翻攝臉書

客戶 虛擬貨幣 詐騙集團

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