台電大林電廠爆弊案 經理、承辦員疑收回扣…2人收押2交保

台電大林火力發電廠傳出弊案，郭姓經理、張姓、林姓承辦員疑藉由經手標案機會，趁機在標金中「灌水」墊高底價，經洪姓廠商得標後再朋分款項，高雄檢調昨發動搜索，檢方複訊後聲押，今下午法院裁定張男、洪男收押禁見，郭、林法官則認無羈押必要，各以10萬、15萬元交保。

雄檢承辦檢察官2022年偵辦違反政府採購法案件，發現大林廠幾件勞務採購案疑涉標金灌水，檢方指揮高雄市調處展開偵辦。

昨天檢調見時機成熟，動員搜索大林廠及廠商公司等住所，傳喚大林廠郭姓經理（50歲）及張姓（44歲）、林姓（30歲）、洪姓廠商（44歲）等人到案。

據了解，郭男等人經手該廠勞務採購案，疑似在廠區的勞務採購標案中灌水，墊高底價後成功讓洪男得標，多餘標金再交由涉案同夥朋分。

檢方今複訊後，認為涉案4人有羈押必要，訊後聲押，今下午高雄地院召開羈押庭，裁定羈押張男、洪男2人，郭姓經理及林姓部屬則各以10萬、15萬元交保，詳細涉貪金額檢調仍再清查。