執行署高雄分署鐵腕 112年追回逾22億元欠款
法務部行政執行署高雄分署執行交通罰鍰、稅捐、勞健保等公法債權案件，112年總追回金額達22億7407萬元，挹注國家財源，也維護法治、實現公平正義。
法務部行政執行署高雄分署主任行政執行官王姝雯接受媒體聯訪表示，農曆春節將至，民眾餐敘頻繁，為遏止酒駕歪風，高雄分署自1月15日起，啟動第4波酒駕專案執行，讓酒駕義務人付出代價，進而有所警惕，為所有用路人保留一條安全回家的路。
高雄分署發布新聞稿指出，許姓男子111年6月拒絕酒測遭罰18萬元，被吊銷駕照，因逾期未繳納罰款，案件被移送行政執行署，許男在苓雅區的透天房產3日遭查封後，才出面以分期繳款，保住房子未被拍賣。
另針對牌照已被註銷仍違規上路車輛，及欠繳交通違規罰鍰大戶，高雄分署透過科技執法跨機關合作，鎖定一名廖姓車主車輛，他累計244筆交通罰鍰及多筆稅費，總滯欠金額超過新台幣11萬元，已拔除被註銷的車牌並查封車輛，若車主不出面繳款，將會拍賣車輛。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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