法務部矯正商城更新不到一年 香腸、Q餅、肉鬆熱銷創千萬營業額

矯正機關商品在美食部落客推薦下打開知名度，成為獨樹一格監獄美食，矯正署署長周輝煌今天表示，矯正署2023年更新矯正商城網頁，新的線上購物商城於2023年2月上線至11月總計完成5623筆訂單，創下1400萬元的營業額。

法務部說，為培養收容人一技之長，矯正機關聘請食品專業師資入監教授，商品都結合在地特色，販賣收入除補貼收容人生活，一部分也提撥被害人補償。

矯正商城的商品廣泛受到消費者肯定，其中，高雄第二監獄「土鳳梨香腸禮盒」嚴選豬後腿肉2分肥、8分瘦的黃金比例，加入高粱酒及特製香料，經過長時間浸泡再加入大樹在地特產鳳梨，形成絕佳風味。

此外，台南第二監獄「果乾雪Q餅禮盒」使用台南在地盛產的水果果乾製作，將13種果乾、堅果與蔬果脆片與融化的棉花糖融合，每一塊都是獨一無二的畫作，是同時可以滿足視覺、味覺饗宴的療癒系點心。

矯正署另推薦彰化監獄的「鳳凰酥」，微甜鳳梨餡加入鹹香蛋黃，除了少油外，更搭配無鹽奶油，達到少油減鹽的美味「雙簧」，是消費者安心的新選擇。

矯正署說，明德外役監獄「溫炒土雞肉鬆」嚴選來自明德山莊飼養的放山雞，以嚴格溫控火候炒鬆技術全心製作，簡單的海鹽、糖、醬油，慢火，整體口感酥而不膩。

矯正署官員指出，矯正機關製作的每項產品都明確標示產品內容、營養標示，原料依法規定期送檢，製作場地每年配合衛生機關進行檢驗，食品類商品也投保1000萬元產品責任險。