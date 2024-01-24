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11月嬰疑遭口罩悶死…父見監視器畫面「還原致命5分鐘」 告公托3人過失致死

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名11個月李姓男嬰，這個月22日上午在一間公托休息時，疑似被浸濕口罩悶住口鼻窒息送醫不治。今天下午男嬰雙親親赴派出所提告，怒控公托中心照顧員忽視搶救小孩致命5分鐘過失之責，並沉痛呼籲「所有公托機構，不要再強迫嬰幼童戴口罩」。

李姓男嬰父親下午受訪表示，這是他們的第一個小孩，小朋友一直很不喜歡戴口罩。這個月22日上午8時39分的接到公托來電，電話那頭說「小孩已經沒有呼吸心跳」請他們趕快過來公托，他驅車倉皇趕到小孩躺在地上由護理師協助施作CPR，看他嘴唇已經發紫，2分鐘後救護車趕到，協助送醫急救，沒想到卻救不回小朋友。

事後他們查看托育中心監視器畫面發現，當天上午8時9分、10分左右，當時看到小朋友口罩已經被他扯下來，所以口罩在下巴地方，沒有蓋住口鼻。上午8時11分老師過來幫小朋友把戴上口罩，那時候小朋友就開始哭鬧，他就不想戴。

李父質問，如果小朋友已經在哭泣，老師怎麼只幫他戴好口罩人就走了，怎都不理他呢？放一個小朋友戴著口罩在那裡哭，不覺得會發生危險嗎？他又是嬰幼兒，可能因口罩被眼淚、鼻涕、口水弄濕，這樣難道不會導致小朋友沒辦法呼吸嗎？一昧的就是要幫小朋友戴口罩，這樣是為他好嗎？

李父說，一個還不會走路，要扶東西才能夠站的嬰幼兒。面對戴著口罩不舒服，自己怎有能力自己拿下口罩。所以看到監視器畫面，小朋友第一次成功拉下口罩，是用拉扯的方式，第二次因為口罩濕黏住（口鼻）且已呈現真空狀態，所以當下他已拉不動，沒辦法自救。

李父啜泣的說，當天8時13分老師還跟他正眼對到，兩人距離不到一步，還兩眼相望，老師都還跟他「HI」揮手、跟他玩，卻看不到他的口罩已呈真空狀態，老師竟不理、不幫他把口罩取下來，搞不好他已經在跟你求救了，為什麼就不幫幫他。

直到上午8時12、13分，看著小朋友在嬰兒床上繞翻三圈，此時口罩已呈現真空透明，這樣完全黏住口鼻，卻沒有一位老師發現去幫他拿下來。直到14分他小朋友整個癱軟，頭部朝下整個趴跪在嬰兒床上，送醫後仍不治身亡。

李父沈痛呼籲，希望所有的公托機構，盡量不要強迫嬰幼童要戴口罩，畢竟已經有小朋友，因為戴口罩致死的情況發生。今天下午到派出所對公托中心張姓主任林姓照顧員、曾姓照顧員提告過失致死。

新北市新莊區一名11個月李姓男嬰，遭口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息送醫不治。今天下午男嬰雙親親赴派出所提告過失致死。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區一名11個月李姓男嬰，遭口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息送醫不治。今天下午男嬰雙親親赴派出所提告過失致死。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區一名11個月李姓男嬰，遭口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息送醫不治。今天下午男嬰雙親親赴派出所提告過失致死。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區一名11個月李姓男嬰，遭口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息送醫不治。今天下午男嬰雙親親赴派出所提告過失致死。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區一名11個月李姓男嬰，遭口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息送醫不治。今天下午男嬰雙親親赴派出所提告過失致死。記者曾伯愷
新北市新莊區一名11個月李姓男嬰，遭口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息送醫不治。今天下午男嬰雙親親赴派出所提告過失致死。記者曾伯愷

口罩 小孩 新北

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