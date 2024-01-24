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獨／遇行人地獄遭輾斃…伊拉克夫痛失妻兒 肇事司機今賠百萬免關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中豐原客運陳姓司機前年開公車時貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、一歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，引發社會討論「行人地獄」話題，屬矚目案件，一審依過失致死罪，判陳1年4月徒刑，二審因陳承諾賠償100萬元給家屬，達成和解，二審宣告陳緩刑5年，緩刑期間依調解條件支付賠償金，可上訴。

全案上訴台中高分院後審結，合議庭仍認定陳男犯過失致死罪，判刑1年4月，不過審酌二審審理期間，陳男已與李姓女死者的父親、伊拉克籍季姓丈夫達成調解，承諾在5年內，賠償李女父親、丈夫各50萬元，總計100萬元，陳已支付部分款項，因此宣告陳緩刑5年，仍可上訴。

檢警調查，2022年11月日深夜11時許，陳姓男子（54歲）駕駛公車行經北區學士路、英才路口要左轉，季男（34歲）與李女（30歲）同時推著載有1歲兒子的嬰兒車，走在行人穿越道上，陳男未注意迎面撞上季男一家三口，導致李女與男嬰當場被輾斃，嬰兒車也支離破碎，路口監視器拍下事故畫面。

陳男偵訊時坦承有過失，強調「我真的沒有看到人」，檢方認為，陳男駕車行經行人穿越道，卻未依規定禮讓行人優先通行，導致用路人死傷，依過失致死罪起訴，建請法院依道交管理條例加重其刑二分之一。

一審認為，陳男開公車靠近行人穿越道時，未禮讓行人造成死傷，依汽車駕駛人行近行人穿越道，未依規定讓行人優先通行，構成過失致死及過失傷害罪

一審審酌，陳男未謹慎駕車貿然左轉肇事，造成季男妻小死亡，其創傷難以平息彌補，未與家屬達成和解，綜合考量過失情節、犯後態度等情狀，判刑1年4月，全案上訴台中高分院後，合議庭附加緩刑宣告。

經查，季男和妻子均為中國醫大畢業，兩人在台認識交往，結婚生下一子，臉書上常PO一家三口出遊的幸福照，沒想到一場車禍害他天倫夢碎，案發時引發社會軒然大波，促成後續政府制定相關行人交通安全的修法與規範。

豐原客運陳姓司機前年間在中國醫藥大學英才校區附近，撞死李姓女子及其1歲兒子，陳在媒體鏡頭前道歉。圖／報系資料照
豐原客運陳姓司機前年間在中國醫藥大學英才校區附近，撞死李姓女子及其1歲兒子，陳在媒體鏡頭前道歉。圖／報系資料照
台中豐原客運陳姓司機前年底開公車未注意，轉彎輾斃李姓女子及嬰兒車中的1歲男嬰，僅伊拉克籍季姓丈夫（圖中）倖存，他接受本報專訪時，呼籲台灣重視交通運輸安全。圖／本報資料照
台中豐原客運陳姓司機前年底開公車未注意，轉彎輾斃李姓女子及嬰兒車中的1歲男嬰，僅伊拉克籍季姓丈夫（圖中）倖存，他接受本報專訪時，呼籲台灣重視交通運輸安全。圖／本報資料照
豐原客運陳姓司機前年間在中國醫藥大學英才校區附近，撞死李姓女子及其1歲兒子，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供
豐原客運陳姓司機前年間在中國醫藥大學英才校區附近，撞死李姓女子及其1歲兒子，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供
豐原客運陳姓司機前年間在中國醫藥大學英才校區附近，撞死李姓女子及其1歲兒子，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供
豐原客運陳姓司機前年間在中國醫藥大學英才校區附近，撞死李姓女子及其1歲兒子，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供

行人地獄 過失致死 公車 伊拉克 傷害罪 車禍

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