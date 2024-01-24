驚爆名律師涉ACE詐騙案！幫詐團洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

國內前大三ACE王牌交易所選前爆出虛擬貨幣詐騙，負責人潘奕彰被收押後，調查局台北市調查處清查幣流發現，知名建業法律事務所所長王晨桓竟幫詐團錢與抽傭，昨天發動第二波搜索，調查官王晨桓住處搜索4900萬現金，另在事務所搜出2百萬元，總計5100萬元；王晨桓被拘提約談時否認洗錢，強調是土地投資款，台北地檢署未採信，訊後向法院聲請羈押。

據了解，辦案人員是在王晨桓家中衣櫃牛皮紙袋、紅包袋中搜出大筆現金，部分是抽佣的錢，部分是詐騙贓款，由於金額太多，調查官直接在他家點鈔。

警方另在他林姓女友家查扣麥拉倫720S跑車，新車市價1800萬。

調查局指出，ACE王牌交易所主謀徐奕彰、林耿宏等人，利用一般人對投資擬貨幣欠充分認識理解，且想迅速致富心態，明知虛擬貨幣魔券幣（MOCT）、 BNAT幣及NFTC幣的本質僅為電腦程式產出的電子訊號，鑄造成本低廉， BNAT幣及NFTC幣更未在合法、合規或受我國監管交易所上市， 竟透過Instagram或交友軟體招攬不特定被害人上當。

ACE宣稱，虛擬貨幣是透過區塊鏈技術、前景可期，投資MOCT魔券幣穩賺不賠，誘使被害人投入購買，再以ACE王牌交易所系統異常暫停出金交易，投資人始知受騙。

ACE王牌交易所長王晨桓家中遭搜出大批現金。圖／調查局提供