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酒駕拒測連罰款分期都不繳 妙齡女遭限制出境
一名林姓年輕女子去年10月疑似酒駕為警攔檢拒測，遭北市交通裁決所裁罰36萬元卻遲不繳納，直到案件移送行政執行署新北分署，清查其銀行帳戶和保險並予以扣押，才出面表示自己無力負擔。不料即便新北分署同意林女以每月2000元分期還款，林女仍分文未繳，新北分署於是祭出重手將她限制出境。
新北分署指出，現年20歲的林女，2022年10月間凌晨，在台北市騎機車疑似酒駕遭警攔檢，卻當場拒絕酒精濃度測試，員警於是開出拒測罰單，移由台北市交通事件裁決所裁處罰鍰36萬元。
後來林女逾期未繳納，去年5月間移送新北分署執行，新北分署去年受理執行後，於同年6月12日、9月8日扣押林女銀行帳戶存款，均未扣得款項；同年9月12日扣押林女保險債權，僅受償1萬4750元。
林女因銀行帳戶遭扣押，終於出面新北分署人員表示無力償還，僅能每月繳納2000元，新北分署也同意，不料林女仍分文未繳，接獲新北分署通知到場說明也置之不理，新北分署於是在今年1月19日將她限制出境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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