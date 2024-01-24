快訊

違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

名律師涉ACE詐騙案！幫洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

澎檢：打擊非法漁撈平台守護海洋資源 已收嚇阻作用

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖地檢署今天表示，檢方關注海洋生態保育議題，所成立的打擊非法漁撈平台會議，在相關執法單位積極打擊非法漁撈下，已產生嚇阻作用，期盼齊心守護澎湖海洋資源永續。

澎湖地檢署發布訊息指出，檢察長陳佳秀昨天在今年首次打擊非法漁撈平台會議上指出，海洋是澎湖重要觀光資源與經濟命脈，尤其海洋資源並非「取之不盡，用之不竭」，因此列為檢方長年關注海洋生態保育議題，期盼轄內各單位查緝非法漁撈，凝聚共識，精進守護海洋生態的執法量能。

陳佳秀表示，澎湖地區打擊非法漁撈平台會議在去年7月召開後，負責執行的檢察官與非法漁撈查緝小組隨時保持高度警覺，嚴切監控非法漁撈案件，對此類犯罪有產生相當嚇阻作用，感謝各機關及海洋保育志工努力及付出，並表揚澎湖群島海洋保護志工團協會，感謝海洋保育志工隊長期無私奉獻。

澎湖地檢署昨天召開年度首場打擊非法漁撈平台會議，邀集海洋國家公園管理處、澎湖縣府農漁局、縣警局、保七總隊南方四島小隊、第七岸巡總隊、第八海巡隊、澎湖海洋保育站、海洋保育志工隊等與會，並邀前澎湖海洋生物研究中心主任蔡萬生以「澎湖的美麗與哀愁」演講，闡述澎湖重要物種的保育意義及非法漁撈對澎湖漁業永續經營的衝擊，提出有效查緝非法漁撈對策，為打擊非法漁撈的海洋保育工作注入新動力。

澎湖縣 生態保育 海巡

延伸閱讀

天冷捐血少 雲林霸氣送250份近千元年菜雞湯募集熱血

澎湖今發春節敬老金5000元 近2萬位65歲以上長者受惠

澎湖議員張再興當選無效遺缺 莊光大遞補宣誓就職

寒流要來了 1個台灣2個世界 粉專：南北溫差近12度

相關新聞

獨／遇行人地獄遭輾斃…伊拉克夫痛失妻兒 肇事司機今賠百萬免關

台中豐原客運陳姓司機前年開公車時貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、一歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，引發社會討論「行人地獄...

驚爆名律師涉ACE詐騙案！幫詐團洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

國內前大三ACE王牌交易所選前爆出虛擬貨幣詐騙，負責人潘奕彰被收押後，調查局台北市調查處清查幣流發現，知名建業法律事務所...

大S與汪小菲離婚協議曝！15年扶養費總計逾億元 每3月付大S300萬元

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚後，紛爭不斷。台北地檢署今偵結汪PO出調解書涉個資法等案，根據雙方離婚調解時的約定，汪...

台南議長賄選案勘驗證人筆錄 律師質疑檢方誘導、脅迫問訊

台南市議長賄選案，今上午臨時加開庭期，被告議會無黨聯盟顧問團長楊志強申請勘驗證人國民籍議員方一峰筆錄，方多次提到，楊拜託...

騙扁小子涉詐30萬元律師費 法官本周傳孫鵬、狄鶯出庭作證

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學...

ACE虛擬貨幣詐騙案 律師王晨桓疑因異常金流遭聲押、檢警查扣4億7千萬

新北市刑警大隊日前偵破虛擬貨幣投資詐欺集團，查扣現金1億1千餘萬元在內以及各種虛擬貨幣共2億2千萬元，震撼虛擬幣投資圈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。